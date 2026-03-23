„Erwartet schweres Spiel“, Hainberg siegt knapp

Der SC Hainberg hat seine Pflichtaufgabe erfüllt, wenn auch mit Mühe. Beim 1. SC Göttingen 05 II setzte sich das Team am 21. Spieltag der Bezirksliga Braunschweig 4 mit 1:0 durch und bleibt mit nun 42 Punkten Tabellenzweiter.

Trainer Timm Wünsch hatte die Partie bereits im Vorfeld richtig eingeschätzt: „Es war das erwartet schwere Spiel, das wir uns aber ein Stück weit auch selbst schwer gemacht haben.“

Die Gäste bestimmten über weite Strecken das Geschehen, ließen jedoch zu viele Möglichkeiten ungenutzt. „Unsere Ausbeute vor dem Tor war nicht gut, da hätten wir noch die ein oder andere Bude netzen können.“, kritisierte Timm Wünsch.

Das entscheidende Tor fiel kurz nach der Pause: Carlos Klingebiel traf in der 47. Minute zum 1:0.

Der 1. SC Göttingen 05 II hielt mit viel Einsatz dagegen und machte es dem Favoriten schwer. „05 hat gut verteidigt und immer wieder versucht, Nadelstiche zu setzen.“, erkannte Timm Wünsch an. Doch die Defensive des Tabellenzweiten stand stabil: „Die konnten wir aber konzentriert wegverteidigen.“

So blieb es bis zum Schlusspfiff bei der knappen Führung für den SC Hainberg, der sich über drei wichtige Punkte im Aufstiegsrennen freuen durfte. „Das Erfolgserlebnis nehmen wir mit!“, sagte Timm Wünsch.

Während der SC Hainberg den Druck auf Tabellenführer TSV Landolfshausen/Seulingen aufrechterhält, verharrt der 1. SC Göttingen 05 II mit 18 Punkten im unteren Tabellenbereich.

Der Blick richtet sich bereits nach vorn: „Wir freuen uns auf die nächsten Spiele!“, so Timm Wünsch.

Am kommenden Spieltag empfängt der SC Hainberg den Tabellenletzten VfR Dostluk Osterode , während der 1. SC Göttingen 05 II bei Sparta Göttingen antritt.