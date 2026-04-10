»Erwarten ein enges Spiel«: Duell der Tabellennachbarn in Alburg

Markus Schwirzinger (Trainer SV Kirchberg i. Wald): „Zuhause gegen den Tabellenzweiten aus Thenried werden wir kämpferisch und läuferisch alles in die Waagschale werfen müssen, um etwas Zählbares mitzunehmen. Es werden neunzig intensive Minuten.“

Peter Hillmeier (Interimstrainer FC Alburg): „Die Vorzeichen sind nach der herben Heimniederlage gegen Wolfratshausen natürlich alles andere als ideal, zumal Ruderting mit Rückenwind nach dem Heimsieg gegen Wilting anreist. Wir werden uns vor allem defensiv deutlich steigern müssen. Wir erwarten ein enges Spiel und wollen geschlossen auftreten, um mit etwas Glück und Geschick etwas Zählbares mitzunehmen.“

Lisa Stiller (Teammanagerin FC Ruderting II): „Nach dem sehr wichtigen Dreier letzte Woche wollen wir auch am Samstag die nächsten Punkte holen. Wenn wir von Beginn an so auftreten wie in der zweiten Halbzeit gegen Wilting, können wir definitiv etwas Zählbares mitnehmen.“