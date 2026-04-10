 2026-04-10T07:15:08.667Z

Ligavorschau

»Erwarten ein enges Spiel«: Duell der Tabellennachbarn in Alburg

Vorschau 15. Spieltag: Kirchberg trifft auf Thenried +++ Ruderting reist nach Alburg zum Niederbayernderby +++ Frauenbiburg am Sonntag gegen Amicitia

von Leah Hauzenberger · Heute, 12:00 Uhr · 0 Leser
In Alburg treffen die Rudertingerinnen (schwarze Trikots) auf ihren direkten Konkurrenten.
In Alburg treffen die Rudertingerinnen (schwarze Trikots) auf ihren direkten Konkurrenten. – Foto: Karl-Heinz Hönl

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Frauen: Landesliga S
Ruderting II
Kirchberg
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Alburg

Der 15. Spieltag hat erneut einiges zu bieten. Die aktuell auf Platz acht stehenden Kirchbergerinnen müssen beim Zweitplatzierten Thenried antreten. Ruderting und Alburg treffen im direkten Duell der Tabellennachbarn aufeinander, während Frauenbiburg auswärts bei Amicitia gefordert ist.

Morgen, 17:00 Uhr
SV Kirchberg i. Wald
SV Kirchberg i. WaldKirchberg
SV Thenried
SV ThenriedThenried
17:00

Markus Schwirzinger (Trainer SV Kirchberg i. Wald): „Zuhause gegen den Tabellenzweiten aus Thenried werden wir kämpferisch und läuferisch alles in die Waagschale werfen müssen, um etwas Zählbares mitzunehmen. Es werden neunzig intensive Minuten.“

Morgen, 17:00 Uhr
FC Alburg
FC AlburgAlburg
FC Ruderting
FC RudertingRuderting II
17:00

Peter Hillmeier (Interimstrainer FC Alburg): „Die Vorzeichen sind nach der herben Heimniederlage gegen Wolfratshausen natürlich alles andere als ideal, zumal Ruderting mit Rückenwind nach dem Heimsieg gegen Wilting anreist. Wir werden uns vor allem defensiv deutlich steigern müssen. Wir erwarten ein enges Spiel und wollen geschlossen auftreten, um mit etwas Glück und Geschick etwas Zählbares mitzunehmen.“

Lisa Stiller (Teammanagerin FC Ruderting II): „Nach dem sehr wichtigen Dreier letzte Woche wollen wir auch am Samstag die nächsten Punkte holen. Wenn wir von Beginn an so auftreten wie in der zweiten Halbzeit gegen Wilting, können wir definitiv etwas Zählbares mitnehmen.“

So., 12.04.2026, 16:00 Uhr
SC Amicitia München
SC Amicitia MünchenSC Amicitia
SV Frauenbiburg
SV FrauenbiburgFrauenbiburg
16:00

Thomas Jost (Trainer SV Frauenbiburg): „Wir kämpfen aktuell mit vielen Verletzungen und uns ist bewusst, dass wir nach den letzten Wochen auf einen extrem selbstbewussten Gegner treffen. Wir brauchen die gleiche Leidenschaft wie zuletzt, müssen uns aber spielerisch deutlich steigern.“