"Erwarte ein enges Duell" – André Rosteck tippt den dritten Spieltag

FuPa Mittelrhein präsentiert wöchentlich den Experten-Tipp mit den Einschätzungen und Prognosen eines Vereinsverantwortlichen, Trainers oder Spielers der Mittelrheinliga.

André Rosteck geht mit der SpVg Porz bereits in seine vierte Saison – drei davon in der Mittelrheinliga. Der 30-jährige Innenverteidiger, der zur Spielzeit 2022/23 vom damaligen Landesligisten SV Wachtberg zur Elf von Trainer Jonas Wendt wechselte, kann mittlerweile auf 65 Einsätze in der höchsten Amateurspielklasse des Mittelrheins zurückblicken. Mit vier Punkten aus zwei Spielen ist der Saisonstart für Porz nahezu optimal verlaufen – am Wochenende soll der nächste Sieg folgen, am besten „zu Null“.

SpVg Frechen 20 - TuS Blau-Weiß Königsdorf 1900 Zwei spielstarke Teams, die beide Fußball von hinten heraus aufbauen wollen. Königsdorf hat sich auswärts noch schwergetan, dazu ist der Platz in Frechen unangenehm zu bespielen. Mit Rückenwind aus den letzten Spielen sehe ich Frechen knapp vorne. ⚽ mein Tipp: 2:1

Sportfreunde Düren - FC Pesch

Düren hat zuletzt einen sehr fitten und wachen Eindruck hinterlassen und bringt viel Potenzial mit, Tore zu erzielen. Gegen Pesch traue ich ihnen den nächsten Sieg zu.

⚽ mein Tipp: 3:1

SV Bergisch Gladbach 09 - SSV Bornheim

Gladbach ist aktuell Tabellenführer und die einzige Mannschaft ohne Gegentor. Sehr stabil und mit starkem Lauf. Gegen Aufsteiger Bornheim rechne ich mit einem klaren Sieg und der Fortsetzung der Serie.

⚽ mein Tipp: 3:0

SSV Merten - SV Eintracht Hohkeppel

Beim SSV Merten bin ich immer sehr gespannt, da ich direkt nebenan im Nachbardorf wohne und dieser Verein sich in letzter Zeit hervorragend entwickelt hat. Ein absolutes Topspiel zweier starker Teams. Merten ist gut eingespielt mit starken Neuzugängen, Hohkeppel bringt dennoch enorme individuelle Qualität mit. Ich erwarte ein enges Duell, sehe Hohkeppel aber knapp vorn.

⚽ mein Tipp: 1:2

FC Hennef 05 - SC Fortuna Köln II

Hennef hat noch nicht richtig in die Spur gefunden, ist aber daheim stärker. Fortuna Köln II wirkt mit frischen Spielern variabler und für mich einen Tick besser besetzt – daher ein knapper Auswärtssieg.

⚽ mein Tipp: 1:2

SpVg Porz 1919 - FC Teutonia Weiden

Wir selbst sind gut gestartet, auch wenn noch Luft nach oben ist. Zuhause sind wir seit Jahren sehr unangenehm und wollen erstmals zu null spielen. Mit unserer Heimstärke und besonders mit unserem Willen und unserer Leidenschaft, was uns als Verein ausmacht, sehe ich uns als klaren Sieger.

⚽ mein Tipp: 2:0

FC Wegberg-Beeck - Siegburger SV 04

Ein Topspiel auf hohem Niveau. Beeck hat zuletzt in die Spur gefunden und ist zuhause extrem schwer zu schlagen. Mit ihrem Offensivdrang sehe ich sie klar vorne.

⚽ mein Tipp: 3:1

VfL Vichttal - 1. FC Düren

Beide Teams sind stark, vor allem zuhause ist Vichttal schwer zu bespielen. Düren als Absteiger noch nicht richtig in Form. Ich erwarte ein torreiches Remis.

⚽ mein Tipp: 3:3