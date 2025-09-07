"Erwachsener" Auftritt der SG Walluf in Marburg

Die SG Walluf um den Mirko Dimter (l., neben ihm 02er Maurice Pinger) hat einen Topstart hingelegt. Archivfoto: Pia Pfeifer

Marburg. Sechs Siege, eine Niederlage – unter dem neuen Chefcoach Matthias Dworschak und Co-Trainer Kevin Detloff ist dem Verbandsligisten SG Walluf ein Traumstart gelungen. Was angesichts der Serie schwerer Verletzungen vor der Runde umso höher einzustufen ist. Jetzt gelang ein Auswärtsdreier in Marburg.

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt vom Wiesbadener Kurier. „Wir haben den Ball gut laufen lassen und auch nach dem zwischenzeitlichen 2:2 Ruhe bewahrt. Das war schon ein sehr erwachsenes Spiel“, lobte Betreuer Patrick Fehlau das von Teamgeist geprägte Auftreten. Der frühe Rückstand wurde schnell weggesteckt. Beim Freistoß „mit Auge“ zirkelte Max Hasenstab den Ball an der Mauer vorbei zum 1:1 ins Netz. Und war gleich noch ein zweites Mal erfolgreich, als ihn Marvin Kauer mit feinem Pass in Szene setzte. Das 2:2 gleich nach Wiederbeginn brachte Wallufs Kompaktheit nicht ins Wanken.

Heute, 15:30 Uhr SF/BG Marburg SF/BG Marburg SG Walluf SG Walluf 3 4 Abpfiff Eine Flanke von Nico Hernandez wurde zunächst geklärt, ehe Julius Buff per Dropkick versenkte. Beim 4:2 steuerte Monther Alahmed nach Marburger Ecke allein aufs Tor, ließ mit der Hacke einen Gegenspieler stehen und verwandelte mit Linksschuss. Ganz abgeklärt spielend fügte sich derweil der Ex-Eltviller Felix Prasser (20) bis zu seiner Auswechslung prima ins Gefüge ein. Mit Selbstvertrauen geht es nun gegen Zeilsheim (So., 15 Uhr).