Erwachsener Auftritt der Junglöwen - Schalding unterliegt Sechzig

Am heutigen Mittwochabend empfing der TSV 1860 München II den SV Schalding für die Nachholpartie des 6. Spieltags der Bayernliga Süd. Wenn man in die bayerische Landeshauptstadt, genauer gesagt nach Giesing, reisen muss, wissen die Teams, dass ein richtig harter Brocken auf sie wartet - so auch für den SV Schalding am Mittwochabend.

Die U21 des TSV 1860 München begann die Partie sehr aktiv und machte direkt von der ersten Spielsekunde an Druck. Zunächst versuchten es die Junglöwen mit langen Bällen, um das Mittelfeld der Schaldinger schnell zu überbrücken und damit schnell und gefährlich nach vorne zu kommen. Das gelang den Hausherren jedoch nur zu Teilen, denn sobald die Jungs von Trainer Alper Kayabunar vor der niederbayerischen Defensive auftauchten war erstmal Endstation.

Die Gastgeber auf der anderen Seite erarbeiteten sich immer wieder die ein oder andere Gelegenheit, doch wirklich zwingend sollten sie im ersten Durchgang einfach nicht vor dem Tor von Marius Herzig auftauchen.

Schalding hingegen machte nicht den Anschein sich mit der passiveren Rolle unwohl zu fühlen und konzentrierte sich fast ausschließlich auf die Defensive. Die Gäste setzten Nadelstiche nach vorne, wie in der 9. Minute, als Markus Gallmeier eine Hereingabe von Simon Dorfner relativ deutlich links neben das Gehäuse setzte.

Im zweiten Durchgang schalteten die Gastgeber dann einen Gang hoch. Sie schnürten die Schaldinger ein und erarbeiteten sich ihre Gelegenheiten, wie in der 56. Spielminute. Nach einem langen Ball in die Tiefe lief Cristian Leone alleine auf Marius Herzig zu, umkurvte den SVS-Schlussmann, machte eigentlich alles richtig, doch zielte dann zu genau - der Ball prallte vom rechten Pfosten wieder ins Spielfeld und Schalding konnte entschärfen.

So mussten die Gastgeber weiterhin auf den Führungstreffer warten, der sich langsam aber sicher abzeichnete. In der 71. Minute war es dann soweit: Nach einer Freistoßflanke von Cristian Leone stieg Kapitän Xaver Kiefersauer am zweiten Pfosten am höchsten, setzte sich robust gegen seinen Gegenspieler durch und köpfte den Ball unter die Latte ins Tor.

In der Folge musste Schalding nochmal alle Kräfte bündeln, um die Heimreise mit mindestens einem Zähler antreten zu können. Die Niederbayern hatten auch immer wieder die ein oder andere Gelegenheit die Partie wieder auf Null zu stellen, doch kurz vor Ende der Partie waren es die Löwen, die noch einmal nachlegten. In der 82. Minute war es der eingewechselte Luis Pereira de Azambuja, der nach einem verunglückten Abwehrversuch der Schaldinger Hintermannschaft eiskalt blieb und den Ball in den Winkel jagte.

Stimme zum Spiel:

Jürgen Fuchs (Teammanager SV Schalding-Heining): "Bitter. Sechzig ist eine spielerisch sehr starke Mannschaft, die 90 Minuten lang versuchen Fußball zu spielen. Wir haben eigentlich sehr gut dagegengehalten, mussten viel dafür investieren und hatten auch den ein oder anderen Moment, besonders in der zweiten Halbzeit, da hätte etwas passieren können. Doch dann kassierst du das 1:0 und dann wird es gegen so ein Team schwierig. Sie haben weitergemacht, das 2:0 nachgelegt und dann ist nach 87 Minuten Kampf auch die Luft raus."