Erwachsenenfußball als Trumpf: Haching II beeindruckt Topteam

Wenn die junge Mannschaft der SpVgg Unterhaching II Erwachsenenfußball spielt, dann kann sie jedes Team in der Fußball-Bayernliga schlagen. Genau das war der Fall bei dem beeindruckenden 1:0 (1:0)-Erfolg gegen den FC Pipinsried. Der Dreier wurde hochverdient einkassiert.

Trainer Marc Endres war begeistert von 90 starken Minuten, in denen seine Mannschaft diszipliniert und körperlich aufgetreten war, sodass Pipinsried nie wirklich in die Begegnung fand. Haching ließ den Gästen kaum Torchancen zu und hätte selbst auch noch den einen oder anderen Treffer mehr erzielen können. Nach der starken zweiten Halbzeit zuletzt gegen Landsberg agierte man diesmal die komplette Spieldauer auf gehobenem Bayernliga-Level.

Das Tor des Tages erzielte bereits in der 16. Minute Dominik Girtler, der frei vor dem Tor auftauchte nach einem Angriff, bei dem die Hachinger schnell umgeschaltet hatten. Hachings Trainer betonte, dass seine Mannschaft in diesen 90 Minuten genau das zeigte, was es braucht, um sich im Erwachsenenfußball und später auch im Profifußball etablieren zu können. (nb)