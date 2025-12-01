Erwachsene Zähne

Gerade waren doch erst die ersten Milchzähne durchgebrochen, und nun kommen schon die Beißer für Erwachsene. Normalerweise kann ich mich von solchen aufwühlenden Veränderungen immer mit Fußball ablenken.

Manchmal komme ich mir ein bisschen so vor, als würde ich stillstehen, während alles um mich herum im schnellen Vorlauf vorbeirauscht. So entdeckte meine Frau unlängst beim Sohnemann schon Ansätze der zweiten Zähne.

Ich habe bestimmt schon ein paar Mal erzählt, dass ich eine Saison lang das Tor der 2. C-Jugend des SC Siemensstadt hütete. Das heißt, ich stand da zwischen den Pfosten, damit die nicht zu alleine waren. Wirklich geholfen habe ich damals eigentlich niemandem.

Doch heute ging es an einen Platz, der mir gut bekannt ist und der sich ebenfalls extrem verändert hat:

Nach dieser einen Saison hängte ich die Fußballschuhe wieder an den Nagel und holte sie erst Jahrzehnte später wieder herunter. Allerdings hatte sich in dieser Zeit meine Position komplett verändert – genauso wie der Platz des SCS.

An einer seiner Längsseiten sind Mehrfamilienhäuser in den Himmel geschossen, und hinter einem der beiden Tore ist der große Laub-/Komposthaufen verschwunden.

Was musste ich dort früher oft hochkraxeln, um am Tor vorbeigeflogene Bälle zu holen.

Nun ja, alles lange her. Und trotz meiner unrühmlichen Vergangenheit beim SC Siemensstadt freue ich mich immer, wenn ich mit den Ama Zwee hierherkommen kann.

Vor lauter Vorfreude war ich heute überpünktlich hier, konnte alles in aller Ruhe aufbauen und sogar noch kurz beim Aufwärmen mitwirken und einen Schuss auf den Kasten abgeben.

Und was soll ich sagen? Das Tore-Verhindern war wohl wirklich nie mein Ding. Dafür aber das Tore-Schießen. Denn mein Versuch drehte sich unhaltbar in den Winkel. Muss ja keiner wissen, dass das ein „once-in-a-lifetime-Ding“ war.

Dann war es aber Zeit, dass die Teams den Kunstrasen betraten, und das taten sie auch. Es wurde eine unterhaltsame erste Halbzeit, in der der SCS früh in Führung ging, Justin und Awad das Ding aber drehen konnten. Kurz vor der Pause glichen die Hausherren wieder aus, und dann ging es auch schon auf den langen Weg in die Kabinen.

Das ist auch ein Irrsinn: Da hat der SC Siemensstadt einen wunderschönen Rasenplatz mit einer tollen kleinen Tribüne, und die Spieler müssen immer daran vorbeilaufen, wenn sie von den Kunstrasenplätzen zu den Kabinen oder umgekehrt laufen. Warum die Herrenmannschaft des SCS nicht auf echtem Rasen spielen kann oder darf, muss mir der Verein bei Gelegenheit auch mal erklären.

Nach dem Seitenwechsel fing sich Hertha direkt das 3:2 und verlor dann ein bisschen den Faden. Die Hausherren nutzten das schamlos aus und ließen es noch zwei weitere Male im Hertha-Kasten klingeln – einmal davon vom Elfmeterpunkt, wobei dieser Strafstoß mehr als fraglich war.

Am Ende war die Niederlage schon verdient, und mit dem Abpfiff kam der Regen über den Platz. Also schnell ins Auto und ab nach Hause … zu dem Kind mit den erwachsenen Zähnen.

Ha Ho He Amateure Zwee

Der Kutten König