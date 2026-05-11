"Erwachsen und reif" - SVG Göttingen schlägt Fallersleben klar

„Es war eine sehr erwachsene und reife Leistung von uns“, sagte SVG-Trainer Nils Reutter nach der Partie. Seine Mannschaft habe „von Minute eins an alles rausgehauen und sehr viel Spielfreude versprüht“.

Für Fallersleben entwickelte sich der erste Durchgang dagegen zum Debakel. „Durch eine katastrophale erste Halbzeit war das Spiel bereits gelaufen“, sagte Sportdirektor Tom Daedelow deutlich. „Selbst die Basics haben uns im ersten Durchgang gefehlt.“

Bereits früh brachte Steffen Doll die Gastgeber auf die Siegerstraße. Der Offensivspieler traf in der 4. Minute zum 1:0 und legte nur sieben Minuten später direkt das 2:0 nach. Reutter erklärte anschließend: „Der Sieg ist für ihn, alleine schon, weil er uns in der Anfangsphase direkt in die Erfolgsspur gebracht hat.“ Reutter widmete den Sieg Doll, der verletzt ausgewechselt werden musste.

Die SVG blieb auch danach dominant. Finn Daube erhöhte in der 35. Minute auf 3:0, ehe Maximilian Werner kurz vor der Pause sogar das 4:0 erzielte. Für Daedelow war selbst dieser Spielstand noch schmeichelhaft: „Ein 0:4 war sogar noch schmeichelhaft.“

Fünffach-Wechsel zur Pause bei den Gästen

Zur Pause reagierte Fallersleben mit einer Wechselflut. „In der Pause wurde es dann laut und fünfmal gewechselt“, berichtete Daedelow. Tatsächlich zeigte sich der VfB im zweiten Durchgang verbessert. „Die zweite Hälfte hat gepasst, wir waren dann sogar etwas besser.“

Dennis Pollak verkürzte zunächst in der 78. Minute auf 1:4. Kurz darauf stellte Tobias Bredow den alten Abstand wieder her und traf zum 5:1 (83.). Ebenfalls noch in der 83. Minute erzielte Pollak mit seinem zweiten Treffer den Schlusspunkt zum 5:2-Endstand.

Trotz des klaren Sieges wurde die Freude der Gastgeber durch die Verletzung von Steffen Doll getrübt. „Was uns allerdings hart trifft, ist der verletzungsbedingte Ausfall von Steffen Doll, der im ersten Durchgang hart abgegrätscht wurde“, sagte Reutter.

Dennoch lobte der SVG-Coach auch die Leistung seiner Mannschaft nach der Pause: „Trotz vieler Wechsel im zweiten Durchgang konnte man den unbedingten Willen im Team weiter spüren, dieses Spiel erfolgreich und konzentriert zu Ende zu bringen.“

Die SVG gewann also erstmals wieder nach drei sieglosen Spielen in Serie, während Fallersleben die erste Niederlage nach sechs Partien kassierte. Damit gewannen die Hausherren beide direkten Partien der laufenden Saison und festigten Platz sieben.