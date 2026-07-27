„Erwachsen gespielt“: TSV Jetzendorf dreht Rückstand gegen Kempten Landesliga Südwest von Bruno Haelke · Heute, 10:33 Uhr · 0 Leser

Trugen sich in die Torschützenliste ein: Benedikt Wiegert und... – Foto: bruno haelke

Der TSV Jetzendorf hat sein erstes Heimspiel der Saison gegen den FC Kempten gewonnen. Neuzugang Benedikt Wiegert erzielte den Ausgleich.

Der TSV Jetzendorf hat auch sein zweites Saisonspiel siegreich gestaltet. Nach dem 7:0-Kantersieg zum Auftakt in Neuburg hat der TSV sein erstes Heimspiel der Saison gegen den FC Kempten mit 2:1 gewonnen. Dabei drehte der Gastgeber im heimischen Lorenz-Wagner-Stadion vor rund 300 Zuschauern einen 0:1-Rückstand gegen gut aufspielende Allgäuer noch zu seinen Gunsten. Fr., 24.07.2026, 19:30 Uhr TSV Jetzendorf Jetzendorf FC Kempten FC Kempten 2 1 Die Ilmtaler mussten ohne ihren etatmäßigen Torjäger Stefan Stöckl auflaufen. Stöckl hat sich am Knie verletzt, eine abschließende Diagnose steht noch aus. Für Stöckl spielte Neuzugang Benedikt Wiegert. Dieser bedankte sich mit dem zwischenzeitlichen Ausgleichtreffer zum 1:1 in der 38. Minute.

Jetzendorf dreht Rückstand gegen den FC Kempten – Unentschieden zur Pause Der FC Kempten ging nach einer starken Anfangsphase durch Jeremy Holzer nach 20 Minuten mit 1:0 in Führung. Nach der Gästeführung kam Jetzendorf besser ins Spiel und erzielte durch Wiegert den nicht unverdienten Ausgleich. Entsprechend ging es mit einem Remis in die Pause. Im zweiten Spielabschnitt übernahm dann der TSV das Spielgeschehen und drückte dem Spiel seinen Stempel auf. Die 2:1-Führung durch Leon Nuhanovic nach 75 Minuten war verdient, denn der Gastgeber ließ in der Defensive kaum noch etwas zu. Die TSV-Abwehr, erneut gut organisiert von Tim Greifenegger, hatte die FCK-Offensive um Kevin Haug gut im Griff. Der erfahrene und stets gefährliche Stürmer musste zur Halbzeit ausgewechselt werden – eine Schwächung der Gäste.

... Leon Nuhanovic trafen jeweils gegen den FC Kempten. – Foto: bruno haelke