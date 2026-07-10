Erti Mucolli wechselt zur DJK Hehn!

Mit Erti Mucolli begrüßen wir einen weiteren jungen und gleichzeitig bereits sehr erfahrenen Neuzugang bei der DJK Hehn 1958.

Der 20-jährige Mittelfeldspieler wechselt von der 1. Mannschaft des Rheydter Spielvereins, die in der vergangenen Saison den Aufstieg in die Bezirksliga feiern konnte, zu uns nach Hehn.

Trotz seines jungen Alters hat Erti bereits wertvolle Erfahrungen bei SpVg Odenkirchen und dem Rheydter SV gesammelt. In der vergangenen Saison war er Teil der Aufstiegsmannschaft und hat gezeigt, dass er auf und neben dem Platz Verantwortung übernehmen kann.