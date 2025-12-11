Erstmals seit 2023: Kelheimer Hallenturnier findet wieder statt

Gespielt wird traditionell mit Rundumbande, nicht nach den Futsal-Regeln. Der Titelverteidiger aus dem 2023er-Turnier ist die Bezirksliga-Truppe des ATSV Kelheim. Die Auslosung der 16 Herrenmannschaften, die in vier Gruppen unterteilt sind, fand bereits im November statt.I n der neuen Halle wird es das alte "Bierstüberl" nicht mehr geben, da in diesem Bereicj jetzt die Lüftung der Halle verbaut ist. Dafür wird es allerdings einen neuen zusätzlichen Raum mit tollem Blick in die Halle geben.



