Erstmals seit 2023: Kelheimer Hallenturnier findet wieder statt

Die Kelheimer Dreifachturnhalle hat ein neues Gesicht! In einem aufwendigen Renovierungsprozess wurde die in die Jahre gekommene Halle saniert. Da die Baumaßnahmen abgeschlossen sind, können auch endlich wieder die im Landkreis Kelheim sehr beliebten und gut besuchten Hallentage stattfinden.
Insgesamt werden 148 Mannschaften an elf Turniertagen ihrem Hobby nachgehen. Über 1600 Kindern und Erwachsenen wird es ermöglicht, dem runden Leder nachzujagen. Um dieses Event zu organisieren und erfolgreich umzusetzen, werden über 350 fleißige Helfer die Mannschaften unterstützen von Kuchenlieferungen, Ausschank, Live-Ticker, Ansagen und vieles mehr.
Der Auftakt beginnt mit einer Premiere: Die "Donaubixn Mädchen" (SG von ATSV & SC Kehlheim, SV Ihrlerstein und SG Painten) eröffnen die Hallenserie. Damit findet in Kelheim erstmals ein reines Mädchen-Hallenfußballturnier statt. Beim Alt-Herren-Turnier werden die Spendengelder traditionell an bedürftige Familien aus dem Raum Kelheim weitergeleitet, unterstützt vom Bananenflanken-Team. Dies ist ein Ausdruck von Solidarität und zeigt, dass Sport nicht nur verbindet, sondern auch Verantwortung trägt.
Gespielt wird traditionell mit Rundumbande, nicht nach den Futsal-Regeln. Der Titelverteidiger aus dem 2023er-Turnier ist die Bezirksliga-Truppe des ATSV Kelheim. Die Auslosung der 16 Herrenmannschaften, die in vier Gruppen unterteilt sind, fand bereits im November statt.I n der neuen Halle wird es das alte "Bierstüberl" nicht mehr geben, da in diesem Bereicj jetzt die Lüftung der Halle verbaut ist. Dafür wird es allerdings einen neuen zusätzlichen Raum mit tollem Blick in die Halle geben.
Schirmherr in der 46. Auflage wird der 1. Bürgermeister Christian Schweiger sein.
Die Auslosung des Herren-Turniers:
Gruppe A: ATSV Kelheim I, FC Kelheim, SV Saal, TSV Abensberg
Gruppe B: TV Riedenburg, SC Kelheim, SpVgg Kapfelberg, TSV Neustadt/Donau
Gruppe C: ATSV Kelheim II, SG Painten, SG WiBiKi, SpVgg Weltenburg
Gruppe D: TV Töging, SV Kelheimwinzer, SV Ihrlerstein, FC Wackerstein