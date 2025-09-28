Erstmals restlos zufrieden: Premiere beim Trainer des SV Pullach

Na also, es geht doch: Der SV Pullach har erstmals zu null gespielt, die Vorgaben des Trainers alle umgesetzt – der ist mehr als glücklich.

Pullach – Seine Spieler hatten Fabian Beigl offenbar gut zugehört: Mehr Konstanz und Leidenschaft über 90 Minuten hatte der Trainer des SV Pullach gefordert, und genau das boten die Raben beim 2:0 (0:0)-Auswärtssieg über den SV Ohlstadt. „Ich bin heute zum ersten Mal mit beiden Halbzeiten sehr zufrieden“, sagte Beigl.

Die Raben hatten vom Start weg sehr viel Ballbesitz, die Gastgeber setzten auf Standardsituationen und Umschaltmomente. „Ohlstadt stand tatsächlich noch einen Tick tiefer als ich erwartet hatte“, so Beigl, der einen frühen Schreckmoment erlebte, als sein Torwart Leopold Bayerschmidt einen Rückpass von Linus Radau gerade noch von der Linie kratzte (6.). Pullach hatte vor der Pause laut Beigl „sehr viele Halbchancen“, aber auch drei Hochkaräter: Ohlstadts Keeper parierte einen schönen 25-Meter-Freistoß von Maurus Miller (27.), Janosch Barho köpfte nach der anschließenden Ecke drüber, David Perl scheiterte mit einem gefährlichen Aufsetzer ebenfalls am Torwart (37.).

„In der Halbzeit haben wir besprochen, dass wir gut spielen und nur die letzte Konsequenz fehlt“, berichtete Beigl aus der Kabine. Sanntino Pandza nahm es sich zu Herzen, tankte sich durch drei Gegner und schoss das 0:1 (54.). Es folgten zwei Distanzkracher von SVP-Kapitän Robin Hoffmann, erst an den rechten, dann an den linken Pfosten (71., 72.), ehe Philipp Sommer nach Josef Burghards Klasse-Solo und Quervorlage zum 0:2 einschob (74.). „Gut war, dass wir es konsequent zu Ende gespielt haben“, lobte Beigl sein Team, das auch nach einer Zeitstrafe für den Gegner nicht zurückschaltete, erstmals in dieser Saison zu null spielte und auf Platz sieben der Bezirksliga Süd kletterte.

SV Ohlstadt - SV Pullach 0:2 (0:0) SV Pullach: Bayerschmidt - O’Bryant, Barho, Radau (51. Adomeit), Nzita (81. Neubauer), Miller (67. Breuling), Hoffmann, Burghard, Perl, Brandi (67. Sommer), Pandza (86. Mudei) Tore: 0:1 Pandza (54.), 0:2 Sommer (75.) Zeitstrafe: Nutzinger/Ohlstadt (82.)