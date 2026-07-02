Erstmals neue Vertragsstrukturen: BFC Dynamo holt zwei Hertha-Talente Neuerungen beim Regionalligisten von ser · Gestern, 17:25 Uhr · 0 Leser

– Foto: Sebastian Räppold

Der BFC Dynamo treibt die Professionalisierung voran und vergibt erstmals Verträge für Jugend- und Herrenbereich.

Bei den Profis des BFC Dynamo ist ein weiterer Umbruch in vollem Gange. Zwölf Abgänge im Team von Trainer Sven Körner wurden mit bisher neun Neuzugängen kompensiert. Die Vorbereitung auf die neue Regionalliga-Saison läuft, erste Testspiele (15:0-Erfolg gegen Storkow/Vietmannsdorf und 0:3-Niederlage gegen Pogon Stettin) wurden absolviert. Über die gesamte Vorbereitung hinweg darf sich auch Quincy Mbugua beweisen. Der 17-Jährige ist kürzlich aus dem Nachwuchsleistungszentrum von Hertha BSC nach Hohenschönhausen gewechselt und ist Teil einer Neuerung beim BFC. Denn erstmals hat der Verein Verträge für den Jugend- und Herrenbereich vergeben. Bedeutet: Junge, talentierte Spieler werden langfristig über die Zeit im Nachwuchs hinaus an den Verein gebunden, sollen früher oder später ins Profiteam integriert werden.

Mbugua lief in der abgelaufenen Spielzeit für die U19 von Hertha BSC in der DFB-Nachwuchsliga auf. Zuvor durchlief er fünf weitere Jahre das NLZ der Alten Dame. Beim BFC Dynamo dürfte er künftig primär Spielpraxis in der A-Jugend sammeln, die einen starken zweiten Platz in der A-Junioren Regionalliga Nordost belegte, könnte sich in der Vorbereitung bei den Profis und mit guten Leistungen bei der U19 für den Regionalliga-Kader empfehlen. Das gilt auch für Aisosa Iyi, der ebenfalls von Hertha BSC zum BFC wechselt, einen Vertrag für die U19 sowie die Profimannschaft unterschrieben hat und die gesamte Vorbereitung bei der Regionalliga-Mannschaft absolvieren wird.