Erstmals neue Vertragsstrukturen: BFC Dynamo holt Hertha-Talent

– Foto: Sebastian Räppold

Bei den Profis des BFC Dynamo ist ein weiterer Umbruch in vollem Gange. Zwölf Abgänge im Team von Trainer Sven Körner wurden mit bisher neun Neuzugängen kompensiert. Die Vorbereitung auf die neue Regionalliga-Saison läuft, erste Testspiele (15:0-Erfolg gegen Storkow/Vietmannsdorf und 0:3-Niederlage gegen Pogon Stettin) wurden absolviert.

Über die gesamte Vorbereitung hinweg darf sich auch Quincy Mbugua beweisen. Der 17-Jährige ist kürzlich aus dem Nachwuchsleistungszentrum von Hertha BSC nach Hohenschönhausen gewechselt und ist Teil einer Neuerung beim BFC. Denn erstmals hat der Verein Verträge für den Jugend- und Herrenbereich vergeben. Bedeutet: Junge, talentierte Spieler werden langfristig über die Zeit im Nachwuchs hinaus an den Verein gebunden, sollen früher oder später ins Profiteam integriert werden.