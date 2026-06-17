Erstmals Mittelrheinliga: Burtscheider Frauen steigen historisch auf Dass Aufstiegs-Interview mit Trainer Yassine El Baddioui von Benedikt Hitze · Heute, 15:12 Uhr · 0 Leser

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Es ist vollbracht: Die Frauen des Burtscheider TV krönen eine herausragende Saison mit dem Aufstieg in die Mittelrheinliga. Dabei ist dieser Erfolg auch historisch. Zum ersten Mal überhaupt wird Burtscheid in der kommenden Saison in der Mittelrheinliga an den Start gehen. Für Trainer Yassine El Baddioui ist dieser Erfolg natürlich etwas ganz Besonderes. In unserem Interview blickt der Aufstiegstrainer auf die Saison zurück, benennt die Gründe für den Erfolg und gibt einen Ausblick auf das Abenteuer Mittelrheinliga.

Ein unbeschreiblicher Moment und der Schlüssel zum Erfolg Der Stolz über diesen Meilenstein ist bei Trainer Yassine El Baddioui auch Tage nach dem entscheidenden Spiel spürbar. Im Rückblick auf die nervenaufreibenden Wochen betont er die Tragweite dieses Erfolgs für die gesamte Abteilung: „Es ist schwer, dafür die richtigen Worte zu finden. Wir haben als Mannschaft und als Verein etwas erreicht, was es beim Burtscheider TV bislang noch nicht gegeben hat. Viele Spielerinnen sind seit Jahren dabei und haben die Entwicklung der Mannschaft mitgetragen. Dass wir jetzt erstmals in der Mittelrheinliga antreten dürfen, ist die Belohnung für die harte Arbeit der letzten Jahre und ein besonderer Moment für den gesamten Verein.“ Wenn man den Coach bittet, die Achterbahnfahrt der Gefühle während dieser denkwürdigen Spielzeit kurz zusammenzufassen, wählt er drei treffende Begriffe: „Leidenschaftlich. Geschlossen. Historisch.“ Um in einer so ausgeglichenen Liga am Ende ganz oben zu stehen, braucht es allerdings mehr als nur Talent. Der Schlüssel zum Titel lag für den Übungsleiter vor allem im außergewöhnlichen Teamgefüge und der mentalen Stärke der Spielerinnen, die auch in kritischen Phasen die Nerven behielten: „Der größte Faktor war der Zusammenhalt. Wir hatten in dieser Saison nie das Gefühl, dass eine Spielerin wichtiger ist als die Mannschaft. Jede hat Verantwortung übernommen. Dazu kam eine enorme Konstanz. Wir haben über die gesamte Saison hinweg nur wenige Schwächephasen gehabt und uns gerade in den entscheidenden Wochen immer wieder gesteigert.“ Dass dieser Erfolg das Produkt akribischer Arbeit im Training war und die Meisterschaft völlig verdient an den BTV geht, untermauern auch die nackten Zahlen auf dem Papier: „Wenn man auf die Zahlen schaut, sieht man das auch: 84 Tore in einer Landesliga-Saison schießt man nicht zufällig. Die Mannschaft hat sich diesen Erfolg Woche für Woche erarbeitet.“

Die unbezwingbare Heimfestung und der Rausch der Rückrunde Neben der Konstanz erwies sich vor allem die beeindruckende Heimbilanz als echtes Faustpfand im Aufstiegskampf, denn die Burtscheiderinnen blieben auf eigenem Platz eine Klasse für sich und gaben vor den eigenen Fans keinen einzigen Dreier ab. El Baddioui erklärt dieses Phänomen mit dem unerschütterlichen Glauben an die eigene Stärke und der besonderen Atmosphäre auf der heimischen Anlage: „Ich glaube, dass sich die Mannschaft zuhause eine besondere Mentalität aufgebaut hat. Die Spielerinnen haben von Beginn an gespürt, dass unser Platz eine Festung werden kann. Mit jedem Heimsieg wurde das Selbstvertrauen größer.“ Ein ganz wesentlicher Faktor sei dabei aber auch das familiäre Umfeld gewesen, das die Mannschaft durchgehend pushte: „Dazu kommt die Unterstützung rund um die Mannschaft. Freunde, Familien und Vereinsmitglieder waren immer da. Gerade in engen Spielen hat man gemerkt, dass die Mannschaft bereit war, noch einmal die letzten Prozent herauszuholen.“ Dieses gewachsene Selbstvertrauen trug das Team schließlich in die zweite Saisonhälfte, in der die Mannschaft wie beflügelt agierte und die Konkurrenz phasenweise in Grund und Boden spielte. Nach der Winterpause machten die Spielerinnen sowohl im athletischen als auch im spielerischen Bereich noch einmal einen spürbaren Sprung nach vorne. „Ja, ein Stück weit schon“, bestätigt der Trainer rückblickend den Eindruck, dass sich seine Elf in einen wahren Rausch gespielt hatte. „Nach der Winterpause hatten wir das Gefühl, dass wir körperlich und spielerisch noch einmal einen Schritt gemacht haben. Spiele wie das 15:0 beim SC West Köln oder das 8:3 gegen Blau-Weiß Köln haben natürlich zusätzlich Selbstvertrauen gegeben. Gleichzeitig waren es aber vor allem die engen Siege, die uns gezeigt haben, dass wir bereit sind für den Aufstieg.“