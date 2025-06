Erstmals in der Bezirksliga: Walpertskirchen freut sich auf „rasante“ Erdinger Derbys

Der SV Walpertskirchen tritt erstmals in der Bezirksliga an. Nach dem Aufstieg hat der Klassenerhalt für die Gelb-Schwarzen oberste Priorität.

Walpertskirchen – Nach einmal Platz vier und zweimal Platz drei in der Kreisliga hat es der SV Walpertskirchen in der vergangenen Saison endlich geschafft. Der SVW feierte erstmals in der Vereinsgeschichte den Aufstieg in die Bezirksliga. Auf den SVW wartet eine harte Nuss, die Trainer Josef Heilmeier mit seiner Elf zu knacken hat. Dabei hat der Klassenerhalt oberste Priorität . „Das ist eine Riesensache für uns. Da wollen wir auf jeden Fall drinbleiben“, sagte der Cheftrainer und gab zu: „Das wird schwer genug. Man muss ja mindestens fünf Mannschaften hinter sich lassen, damit man sicher ist.“

Rund drei Wochen vor Saisonbeginn ist die Personalplanung beim Aufsteiger nun abgeschlossen. Dabei musste der SVW auch einen schmerzhaften Abgang verkraften. Youngster Adrian Alexy schloss sich in diesem Sommer dem TSV Buchbach an und will sich in der neuen Saison in der Regionalliga Bayern beweisen. „Mir war schon klar, dass er auf Dauer nicht zu halten ist“, erklärte sein Ex-Coach. Dass der Sprung von der Kreisliga zum Vizemeister der Regionalliga Bayern kein leichter ist, weiß aber auch Heilmeier. Dennoch glaubt er an den 19-Jährigen: „Es gibt nichts, was man ihm nicht zutraut. Wenn ihm der Körper keinen Strich durch die Rechnung macht, klappt es vielleicht. Ich würde es nicht ausschließen.“

Zwar stellt der Abgang Alexy’s einen Verlust für die Mannschaft dar, er sei aber dennoch „eine schöne Auszeichnung für den Verein“. Schließlich ist ein Wechsel von der Kreisliga in die Regionalliga eine absolute Seltenheit.

Walpertskirchen freut sich auf Landkreis-Duelle gegen Langengeisling und Moosinning

Zur neuen Saison wurden die Bezirksligen neu durchgewirbelt. So tritt Walpertskirchen entgegen der Erwartungen nicht in der Ost-, sondern in der Nord-Staffel an. Dabei trifft der SVW aber auf bekannte Vereine aus dem Erdinger Landkreis, wie den FC Langengeisling und den FC Moosinning. „Das war das Wichtigste für uns, dass wir nicht irgendwo alleine in einer Gruppe sind. Da haben wir schon ein paar Vereine, die wir kennen“, freute sich Heilmeier und kündigte „interessante und rasante Duelle“ an. Denn mit dem SVA Palzing spielt auch ein weiteres Team, das den Aufstieg in der Kreisliga 2 geschafft hat, in der Nord-Staffel.

Am Sonntag stand bereits das erste Testspiel für die Gelb-Schwarzen auf dem Programm. Den SC Landshut-Berg (KK Landshut) schlug die Heilmeier-Elf mit 5:0. Kommenden Sonntag geht es gegen den SV Aschau am Inn weiter, der ebenfalls in diesem Jahr in die Bezirksliga aufgestiegen ist. (Simon Wittmann)