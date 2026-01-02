Erstmals in den Punkterängen

Für die Zweite des 1. FC Saarbrücken begann das Jahr durch den vierten Platz beim 15. Sparda-Bank-Cup des SV Saar 05 Jugendfußball erfreulich. Die Zwischenrunde schloss das Team von Trainer Sammer Mozain als Bester ab, nachdem zuvor der Verbandsligist FC Phönix Kleinblittersdorf mit 4:1 und Schröder-Saarlandligist FC Palatia Limbach mit 2:1 bezwungen wurde. Damit stand das blau-schwarze Team im Viertelfinale, wo es sich gegen den stark aufspielenden Landesligisten SC Großrosseln mit 5:4 nach Verlängerung durchsetzen konnte. Der Ligakonkurrent FSV Jägersburg, der später das Finale gegen den SV Auersmacher verlor, erwies sich dann bei der 4:5-Niederlage nach Verlängerung als zu stark. Im Spiel um Platz Drei unterlagen deie Malstatter dem FC Palatia Limbach mit 2:5. "Ich bin super stolz auf die Mannschaft, wir haben vieles umgesetzt, was in den vorherigen Tagen vielleicht noch nicht so gut lief, wir haben uns gegen starke Gegner wie Limbach durchgesetzt und schaffen es gegen Jägersburg in die Verlängerung. Auch wenn es am Ende nicht mehr ganz gereicht hat, wir haben unser Ziel, bei einem Turnier in die Punkte zu kommen, erreicht. Jetzt spielen wir noch in Rohrbach, da wird wieder eine andere Mannschaft am Samstag antreten", sagte der Trainer am Abend. Man darf sicher sein, dass der Erfolg vom Donnerstag als Ansport dient, dies im St. Ingberter Stadtteil zu wiederholen. In der Rohrbachhalle (Hinter den Gärten) trifft das blau-schwarze Team beim 28. REGI-Cup des SV Rohrbach in der Vorrunde am Samstag um 13.34 Uhr auf den in der Landesliga Ost spielenden Veranstalter, um 14.08 Uhr auf den Süd-Landesligisten FC Neuweiler, um 14.42 Uhr auf den Verbandsligisten FC Palatia Limbach II und um 15.16 Uhr auf die Zweite des Saarlandligisten SV Bliesmengen-Bolchen, die ebenfalls in der Landesliga Ost spielt.