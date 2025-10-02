Erstmals gegen Urbar

Zum ersten Mal kommt es am Sonntag um 14 Uhr im Ludwigspark-Stadion zu einem Aufeinandertreffen zweier Teams des 1. FC Saarbrücken und des FC Urbar. Die FCS-Frauen empfangen als Spiutzenreiter den Aufsteiger aus dem Rheinland zum Heimspiel der Regionalliga Südwest. Urbar liegt unmittelbar hinter dem Koblenzer Stadtteil Ehrenbreitstein und ist eine eigenständige Ortsgemeinde. Der Aufsteiger steht vor dem Gastspiel in Saarbrücken auf Rang Neun und somit unmittelbar vor den Abstiegsrängen. "Wir spielen gegen einen Neuling, aber wir spielen gegen jedes Team mit der gleichen Intensität, wir wollen nun auch gegen Urbar da weiter machen, wo wir gegen Riegelsberg mit vier Treffern in der zweiten Hälfte aufgehört haben. Wir wollen auch unsere gute Heimbilanz aufbessern. Wir spielten ja jetzt schon mehrmals hier, die Atmosphäre im großen Stadion kennen wir nach einer Eingewöhnungsphase. Es fehlen aber weiterhin Lea Körner, die das Training aufgenommen hat und Spielführerin Lena Ripperger, die im Urlaub ist. Ansonsten sind bis auf die Langzeitverletzen alle dabei. Allison Wagner koimt wieder ins Tor zurück". Weiter fehlen werden die Langzeitverletzten Marie Steimer und Torfrau Patricia Chladekova, beide werden dieses Jahr wohl nicht mehr zum Einsatz kommen.