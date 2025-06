Erstmals ein Erkelenz-Derby im Endspiel

Niersquelle räumte auch Teveren aus dem Weg. – Foto: Michael Schnieders

Noch bis Montag findet in Erkelenz der Lambertusmarkt statt, das alljährlich größte Fest der Stadt. Das Kreispokal-Finale im Erkelenzer Willy-Stein-Stadion am Samstag ab 17 Uhr hat damit also schon mal einen tollen Rahmen.

Lokalderby im Endspiel Es kommt aber noch besser: Erstmals in der Geschichte des Fußballkreises Heinsberg stehen sich im Pokalfinale zwei Teams aus dem Erkelenzer Stadtgebiet gegenüber: A-Ligist Dynamo Erkelenz trifft als Gastgeber in seinem überhaupt ersten Kreispokal-Finale auf den Ex-Ligarivalen SV Niersquelle Kuckum, der in die Bezirksliga aufgestiegen ist – mehr Erkelenz geht nicht.

Heute, 17:00 Uhr FC Dynamo Erkelenz Dynamo Niersquelle Kuckum Kuckum 17:00 live PUSH Vor anderthalb Wochen standen sich die Kontrahenten das letzte Mal gegenüber – es sollte freilich ein Muster ohne Wert sein: Dynamo siegte am Pfingstmontag 8:2 gegen eine Kuckumer Mannschaft, die nicht gerade in Bestbesetzung antrat. „Da sind einige Spieler zum Einsatz gekommen, die in der Saison nicht so viel gespielt haben“, erläutert SV-Coach Christian „Fuzzi“ Schmitz. Auch im Hinspiel in Kuckum hatte der SV nicht gewonnen – die Partie endete 1:1. „Ich sehe uns auch jetzt nicht als Favorit. Für mich ist das ein 50:50-Spiel, bei dem Kleinigkeiten entscheiden werden“, sagt Schmitz. „Von den Einzelspielern her war Dynamo für mich die stärkste Mannschaft der Liga. Und wir hattendafür das mannschaftlich geschlossenste Team“, ergänzt Kuckums Vorsitzender Thomas Portz. Der hofft auch noch aus einem speziellen Grund auf den Sieg: „Ich würde es dieser unfassbar geilen Truppe samt Trainerteam einfach gönnen.“