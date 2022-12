Erstmals auf FuPa: das Studententurnier der ACEL! Rückkehr des beliebten Turniers nach zwei Jahren Zwangspause

Wegen der Covid-Pandemie fand in den vergangenen beiden Jahren kein „Tournoi de Noël“ der Studentenvereinigung ACEL statt. In diesem Winter ist es wieder soweit: im Volleyball, Basketball und Fußball treten am heutigen Dienstag sowie morgen Mittwoch am „Campus Geesseknäppchen“ die einzelnen Studentenvereinigungen gegeneinander an.

>> Tournoi de Noël auf FuPa

FuPa konzentriert sich dabei natürlich auf den Mittwoch, an dem das Fußballturnier über die Bühne geht. In Zusammenarbeit mit der LASEL findet das „Tournoi de Noël“ in fünf verschiedenen Sporthallen des „Campus Geesseknäpchen“ statt. Los geht es zur für Studenten unüblich frühen Zeit von 9 Uhr, sämtliche Vorrundenspiele sind auf FuPa zu finden, auch wenn sie laut ACEL noch nicht definitiv sind.