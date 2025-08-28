Heimvorteil für Holzheim. – Foto: Jacob Kingsley Amuah

Erstmals als Oberliga-Derby: Holzheimer SG - VfL Jüchen live Die beiden Aufsteiger Holzheimer SG und VfL Jüchen-Garzweiler tragen ihr Derby erstmals in der Oberliga Niederrhein auf.

Am 3. Spieltag ist es bereits so weit: Die Holzheimer SG und der VfL Jüchen-Garzweiler treffen erstmals überhaupt in der Oberliga Niederrhein aufeinander. Das große Derby steigt diesmal auf höchstmöglichem Niveau, schließlich sind beide Klubs aufgestiegen. Hier gibt es mindestens den Liveticker der Partie (siehe unten).

Heute, 20:00 Uhr Holzheimer SG Holzheim VfL Jüchen-Garzweiler VfL Jüchen 20:00 live PUSH Simon Büttgenbach, Sportdirektor der HSG, zeigt sich im Oberliga-Tipp optimistisch und setzt auf seinen 2:1-Erfolg seiner Mannschaft, die an den ersten beiden Spieltagen noch nicht gewonnen hat. Das sieht beim Rivalen anders aus, denn Jüchen überraschte mit einem überzeugenden 3:1-Erfolg gegen den VfB Homberg in der Vorwoche. Die vergangenen vier Landesliga-Derbys endeten zweimal 2:2 und zweimal gewann Holzheim (2:1 und 4:3). Anstoß ist um 20 Uhr:

>>> Liveticker Holzheimer SG - VfL Jüchen-Garzweiler Organisatorischer Hinweis: Wir hatten vor, die Partie im Livestream auf YouTube zu zeigen, doch der Kameramann fällt krankheitsbedingt leider aus. Wir arbeiten kurzfristig an einem Ersatz, können eine Übertragung zum Zeitpunkt Donnerstagmittag aber nicht garantieren.