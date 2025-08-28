Erstmals als Oberliga-Derby: Holzheimer SG - VfL Jüchen live

Am 3. Spieltag ist es bereits so weit: Die Holzheimer SG und der VfL Jüchen-Garzweiler treffen erstmals überhaupt in der Oberliga Niederrhein aufeinander. Das große Derby steigt diesmal auf höchstmöglichem Niveau, schließlich sind beide Klubs aufgestiegen. Hier gibt es mindestens den Liveticker der Partie (siehe unten).
Simon Büttgenbach, Sportdirektor der HSG, zeigt sich im Oberliga-Tipp optimistisch und setzt auf seinen 2:1-Erfolg seiner Mannschaft, die an den ersten beiden Spieltagen noch nicht gewonnen hat. Das sieht beim Rivalen anders aus, denn Jüchen überraschte mit einem überzeugenden 3:1-Erfolg gegen den VfB Homberg in der Vorwoche. Die vergangenen vier Landesliga-Derbys endeten zweimal 2:2 und zweimal gewann Holzheim (2:1 und 4:3). Anstoß ist um 20 Uhr:
Organisatorischer Hinweis: Wir hatten vor, die Partie im Livestream auf YouTube zu zeigen, doch der Kameramann fällt krankheitsbedingt leider aus. Wir arbeiten kurzfristig an einem Ersatz, können eine Übertragung zum Zeitpunkt Donnerstagmittag aber nicht garantieren.
4. Spieltag
Fr., 05.09.25 20:00 Uhr 1. FC Kleve - VfB 03 Hilden
Sa., 06.09.25 16:00 Uhr Sportfreunde Baumberg - Holzheimer SG
So., 07.09.25 15:00 Uhr SV Sonsbeck - VfB Homberg
So., 07.09.25 15:00 Uhr VfL Jüchen-Garzweiler - DJK Adler Union Frintrop
So., 07.09.25 15:00 Uhr TSV Meerbusch - 1. FC Monheim
So., 07.09.25 15:00 Uhr SpVg Schonnebeck - Ratingen 04/19
So., 07.09.25 15:00 Uhr SV Blau-Weiß Dingden - SC St. Tönis 1911/20
So., 07.09.25 15:15 Uhr SV Biemenhorst - ETB Schwarz-Weiß Essen
So., 07.09.25 15:30 Uhr FC Büderich - KFC Uerdingen
4. Spieltag: (A) Sportfreunde Baumberg (2.)
5. Spieltag: (H) SV Sonsbeck (3.)
6. Spieltag: (A) SV Biemenhorst (1.)
7. Spieltag: (H) FC Büderich (18.)
8. Spieltag: (A) KFC Uerdingen (12.)
9. Spieltag: (H) ETB Schwarz-Weiß Essen (17.)
10. Spieltag: (A) VfB Homberg (8.)
4. Spieltag: (H) DJK Adler Union Frintrop (7.)
5. Spieltag: (A) 1. FC Monheim (9.)
6. Spieltag: (H) VfB 03 Hilden (13.)
7. Spieltag: (A) Ratingen 04/19 (5.)
8. Spieltag: (H) SV Blau-Weiß Dingden (15.)
9. Spieltag: (A) SpVg Schonnebeck (10.)
10. Spieltag: (H) 1. FC Kleve (6.)