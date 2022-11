Erstmal bis zur Winterpause Der FC Eisenach trennte sich von Trainer Rumen Grigorov und fand eine interne Lösung bis zum Winter.

„Wir hatten das Gefühl, dass er leider keinen Zugriff mehr auf die Mannschaft hatte, wir wollen ihm mit dieser Entscheidung auch schützen“, lässt sich Vereinspräsident Daniel Rudloff in der Thüringer Allgemeine (TA) zitieren. Für die verbleibenden beiden Spiele bis zur Winterpause setzt der FCE auf eine interne Lösung. Guido Kehr wird als Spielertrainer die Geschicke im Hinrunden-Endspurt lenken. „Ich mache es erstmal die beiden Spiele bis zur Winterpause und dann setzen wir uns zusammen und schauen, wo die Reise hingeht“, sagt Kehr, der sich grundsätzlich auch vorstellen könnte den Posten über den Winter hinaus zu übernehmen. Neu ist das für ihn nicht. Er fungierte im Verein auch schon als spielender Trainer bei der zweiten Mannschaft.

Das die sportliche Lage aktuell mehr als schwierig ist, weiß Guido Kehr natürlich auch. Der FC Eisenach steht mit zwei Zählern auf dem letzten Tabellenplatz. Dass der Mannschaft noch der Klassenerhalt gelingen könnte, scheint fast aussichtslos. Darum geht es Kehr zunächst auch gar nicht, wie er selbst im FuPa-Gespräch erklärt: „Die Jungs wissen alle, wo wir stehen. Ich versuche den Spaß am Fußball zurückzuholen. Das ist meines Erachtens im Moment das Wichtigste. Genau so haben wir auch trainiert. Wir alle wissen, dass wir Probleme mit dem Niveau in der Landesklasse haben. Das muss man auch so knallhart sagen. Wichtig ist, dass wir zusammenbleiben und das kriegen wir hin, wenn wir mit Spaß bei der Sache sind“, so der 31-Jährige.