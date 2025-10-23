Erstliga-Klub informiert Trainer über Vertragsverlängerung via Zeitung

FC Dietikon: Tarone soll (mindestens) bis 2028 Trainer bleiben. "Wir verlängern mit Daniel Tarone den Vertrag um weitere zwei Jahre. Aber es soll für ihn eine Überraschung sein, wenn er es aus der Zeitung erfährt." Mit dieser Aussage lässt sich Dietikons Präsident Claudio Lorenzet in der "Limmattaler Zeitung" zitieren. Es ist ein eher ungewöhnliche Vorgehen. So denn: In der Erstliga-Meisterschaft läuft es dem FCD als derzeitiger Tabellenachter der Gruppe 3 ganz ordentlich. Interessant auch: Tarone lässt in derselben Zeitung verlauten, dass er im Sommer ein Angebot als Profitrainer der U21 des FC Winterthur abgelehnt habe.

Erstliga-Cup-Qualifikation: FVRZ-Quinett eine Runde weiter. Gleich fünf Erstligisten aus dem Fussballverband der Region Zürich können weiterhin auf den Einzug in die 1. Hauptrunde des Schweizer Cups 2026/27 hoffen. YF Juventus (zuhause gegen Freienbach) und Wettswil-Bonstetten (daheim gegen Collina d'Oro) und Höngg (in Widnau) setzten sich jeweils 2:1 durch. Derweil behielten Dietikon (6:4 über Schötz) und Tuggen (5:3 bei Kosova) nach 120 Minuten im Penaltyschiessen die Nerven. Gänzlich chancenlos blieb einmal mehr die auch in der Meisterschaft kriselnde SV Schaffhausen. In Baden gab eine deutliche 1:7-Abfuhr.