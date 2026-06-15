Erstliga-Klub aus der Region gibt erste Zu- und Abgänge bekannt

FC Freienbach: Vier Neuverpflichtungen bekannt. Der FC Freienbach hat die ersten Kaderveränderungen für die kommende Saison bekanntgegeben. Nach drei Abgängen stossen vier neue Spieler zum Tabellensechsten der letzten Saison in der Erstliga-Gruppe 3. Mit Alija Hadziarapovic (22) und Diego Kälin (20) wechseln gleich zwei Offensivspieler vom Absteiger SV Höngg nach Freienbach. Zudem verstärkt sich der FCF mit dem erfahrenen Verteidiger Valentino Giansiracusa (29), der zuletzt für den FC Kosova spielte. Komplettiert wird das Quartett durch den 18-jährigen Defensivspieler Aaron Jutzeler, der vom Team Südostschweiz kommt. Demgegenüber stehen drei Abgänge. Mittelfeldspieler Silas Morf beendet seine Laufbahn aus gesundheitlichen Gründen. Ebenfalls nicht mehr zum Kader gehören Angreifer Joshua Gasane und Torhüter Leon Melidoro.

FC Schlieren: Bürger als Cheftrainer bestätigt. Der FC Schlieren setzt auch über die laufende Saison hinaus auf Diego Bürger. Wie der Verein mitteilt, wird der bisherige Interimstrainer die 1. Mannschaft auch in der Saison 2026/27 als Cheftrainer betreuen – unabhängig von der Ligazugehörigkeit. Der 38-Jährige hatte das Team Anfang Mai gemeinsam mit Livio Sanseverino übernommen, nachdem sich der FC Schlieren nach einer sportlichen Krise von Trainer Jovan Janjic getrennt hatte. Der damalige Trainerwechsel erfolgte nach nur einem Sieg aus sechs Pflichtspielen. Nun haben die Verantwortlichen entschieden, die Zusammenarbeit mit Bürger langfristig fortzusetzen. In einer Mitteilung begründet der Verein den Schritt mit den positiven Eindrücken der vergangenen Wochen. Der FCS liefert sich in der Drittliga-Gruppe 2 zwei Runden vor Schluss einen Zweikampf mit den Blue Stars um den Aufstieg.