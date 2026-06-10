Erstliga-Erfahrung & U-Nationalspieler: Neuer Sechser für St. Tönis

Armend Likaj zu St. Tönis. – Foto: Jens Terhardt

Der SC St. Tönis hat seinen nächsten Zugang bekanntgegeben für die Oberliga Niederrhein: Armend Likaj verstärkt ab sofort das Mittelfeld und bringt ein spannendes Profil mit. Schließlich kommt der Sechser aus der 1. Liga und war zuvor deutscher Junioren-Nationalspieler.

Schalke, Hilden und das Ausland

Mit 1,92 Metern Körpergröße, seiner Zweikampfstärke und seiner Präsenz bringt Likaj genau jene Eigenschaften mit, die im Zentrum und in der letzten Linie gefragt sind. Der Sportclub bekommt damit einen variablen Spieler, der sowohl vor der Abwehr als auch in der Defensive helfen kann. Der Hüne weiß auch als Innenverteidiger zu überzeugen.

Ausgebildet wurde Likaj in der Knappenschmiede des FC Schalke 04. Zudem lief er für die deutsche U17-Nationalmannschaft auf und gehörte unter anderem bei der U17-Europameisterschaft 2022 zum deutschen Aufgebot. Nachdem er das zweite Halbjahr 2025 noch für den VfB 03 Hilden in der Landesliga spielte, wechselte er im Winter ins Ausland: Zuletzt stand Likaj beim kosovarischen Erstligisten KF Llapi unter Vertrag.