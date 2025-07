Erstklassiger Test in Zuzenhausen

Am Samstag, den 19. Juli lohnt sich ein Ausflug in den Häuselgrundweg. Beim FC Zuzenhausen steigt ein interessantes Testspiel zwischen der Bundesliga-Mannschaft der TSG Hoffenheim und der SV Elversberg. Anpfiff ist um 15.30 Uhr.

Beim Zweitligisten nimmt ein alter Bekannter auf der Trainerbank Platz. Vincent Wagner, der die U23 der TSG jüngst als Regionalliga-Meister in die 3. Liga geführt hat, coacht seit dieser Runde die Überraschungs-Mannschaft der 2. Liga. Elversberg hat den Aufstieg in die Bundesliga auf dramatische Art und Weise in der Relegation gegen Heidenheim verpasst.

Der FC Zuzenhausen freut sich als Gastgeber auf viele Zuschauer bei diesem Duell Bundesliga gegen Zweite Liga. Erwachsene zahlen zehn Euro Eintritt, Kinder- und Jugendliche von sechs bis 16 Jahren fünf Eure und Ermäßigte acht Euro. Einlass ist ab 14 Uhr.