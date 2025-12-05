"Erstes Ziel war es, keine Partie mehr wegen Spielermangels abzusagen"

Weihnachten steht vor der Tür. FuPa Sachsen-Anhalt möchte die Zeit nutzen, um jeden Tag einen Verein aus der Kreisklasse und Kreisliga vorzustellen. Im fünften Teil blicken wir auf den Wörmlitzer SV, der im Jerichower Land einen Aufschwung erlebt.

Die vergangene Saison war für die Fußballer des Wörmlitzer SV personell alles andere als leicht. "Wir waren mit nur 19 Spielern in die Saison gestartet - und in der Kreisliga fällt ja immer mal jemand aus", erzählt Trainer Sebastian Wegner. Nicht selten trat man deshalb in Minimalbesetzung an. Ganz anders sieht es in Wörmlitz in der laufenden Saison aus: "Wir haben inzwischen einen Kader mit 32 Spielern und haben den Spielbetrieb damit abgesichert", berichtet Wegner stolz.

"Der Zuwachs kam einerseits über Mund-zu-Mund-Propaganda zustande", erzählt Wegner. "Andererseits veranstalten wir am 1. Mai immer ein Turnier für Freizeitfußballer. Da sind wir aktiv auf die Jungs zugegangen - und viele sind in der Folge mal vorbeigekommen." Für die langjährigen, verdienten Spieler im Verein sei der große Zuwachs "zunächst sicherlich schwierig" gewesen, sagt der Trainer: "Aber mit offener Kommunikation haben wir den Prozess sehr gut hinbekommen. Inzwischen sind wir eine Truppe, die richtig gut zusammengewachsen ist, die sich für Mannschaftsabende und Arbeitseinsätze auch abseits der Trainings und Spiele trifft."

Die Entwicklung der vergangenen zwölf Monate ist alles andere als selbstverständlich. Immerhin zählt der Ortsteil von Möckern lediglich etwas mehr als 400 Einwohner. Nachwuchs gibt es schon seit vielen Jahren nicht. Und geografisch ist der Ort eher "irgendwo im Nirgendwo" zwischen Möser und Möckern gelegen. "An Wörmlitz fährt man gerne vorbei", scherzt Wegner, der selbst dort wohnt. Dennoch konnte der Kreisligist im vergangenen Jahr viele junge Neuzugänge im Alter zwischen 17 und 24 Jahren für sich gewinnen.

Wörmlitzer SV möchte unter die besten Drei der Kreisliga

Die positive Entwicklung zieht sich nicht nur durch das Team, sondern durch den gesamten Verein. "Anfang des Jahres haben wir eine neue Abteilungsleitung aufgebaut, die sehr engagiert arbeitet", attestiert Wegner. "Die Renovierung des Platzes und Erneuerung der Kabinen wurden angeschoben. Außerdem haben wir noch einige Projekte für den Verein im Kopf." Arbeit, die auf die Zukunft des Wörmlitzer SV einzahlen soll: "Wir wollen hier noch viele Jahre - am besten für immer - Fußball spielen."

Und zwar bestenfalls oberhalb der Kreisliga. Aktuell stehen die Wörmlitzer auf Tabellenrang sechs. Alle besser positionierten Teams haben aber bereits zwei, teils sogar drei Partien mehr absolviert. Es könnte für den WSV also noch höher hinaus gehen - und das ist auch das Ziel. "Wir haben uns für die Saison vorgenommen, unter die besten Drei zu kommen", erzählt Wegner und ergänzt: "Da können wir noch hinkommen." Ein Wunsch war für den 45-Jährigen aber noch wichtiger als das sportliche Abschneiden: "Erstes Ziel war es, keine Partie mehr wegen Spielermangels abzusagen", sagt der Coach. "Dieses Ziel haben wir bisher absolut erreicht."

