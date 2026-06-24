Erstes Training unter Dante: FC Bayern II startet in die Vorbereitung Weitere Transfers dürften bei den Amateuren folgen von Sarah Georgi · Heute, 13:49 Uhr · 0 Leser

Der hochkonzentrierte Blick war Dante anzushehen. Er geht das erste Mal als Trainer in eine Saison. – Foto: IMAGO/BEAUTIFUL SPORTS/Goldber

Die Bundesliga-Reserve hat den Trainingsauftakt für die Vorbereitung hinter sich. Erstmals leitete Dante das Training der zweiten Mannschaft.

Für die Amateure heißt es in diesen Tagen doppelt schwitzen. In der vergangenen Woche bat der FC Bayern die Spieler der zweiten Mannschaft zur Leistungsdiagnostik. Am Campus wurden, wie vor jeder Saison üblich, diverse athletische und medizinische Tests durchgeführt. In dieser Woche ging es dann auch schon auf dem Rasen zur Sache. Neu-Trainer Dante leitete am Montag das erste Training der Vorbereitung. „Es war ein guter Start mit einer hohen Intensität. Die Jungs waren sehr konzentriert und haben viele gute Aktionen gezeigt. Es macht sehr viel Spaß auf diesem Gelände zu trainieren und zu arbeiten. Die Bedingungen sind überragend“, wird der ehemalige Bayern-Spieler auf der Vereins-Homepage zitiert. Dantes Traum sei es schon seit geraumer Zeit gewesen, ein Team zu leiten. Eigene Erfahrung als Trainer hat er nicht, dafür aber jede Menge Expertise aus seiner langen Spielerkarriere, die er im Sommer bei OGC Nizza beendete. Regionalliga-Auftakt für den FC Bayern und Co. ab dem 23. Juli Rund viereinhalb Wochen hat der 42-Jährige nun Zeit, das Team besser kennenzulernen und in Form für die nächste Saison zu bringen. Das erste Testspiel steht schon vor der Tür. Am 27. Juni trifft die Mannschaft im Adidas-Quartier in Herzogenaurach auf Legia Warschau (Anpfiff ist um 16:30 Uhr). Drei Tage später geht es dann für den Brasilianer und sein Team ins Trainingslager an den Walchensee. Dieses endet mit einem Testspiel gegen Wacker Innsbruck, die in der österreichischen Regionalliga West kicken.

Dante gibt Führungsspieler Benno Schmitz erste Anweisungen. – Foto: IMAGO/BEAUTIFUL SPORTS/Goldberg