Erstes Training unter Dante: FC Bayern II startet in die Vorbereitung

Für die Amateure heißt es in diesen Tagen doppelt schwitzen. In der vergangenen Woche bat der FC Bayern die Spieler der zweiten Mannschaft zur Leistungsdiagnostik. Am Campus wurden, wie vor jeder Saison üblich, diverse athletische und medizinische Tests durchgeführt. In dieser Woche ging es dann auch schon auf dem Rasen zur Sache. Neu-Trainer Dante leitete am Montag das erste Training der Vorbereitung.
„Es war ein guter Start mit einer hohen Intensität. Die Jungs waren sehr konzentriert und haben viele gute Aktionen gezeigt. Es macht sehr viel Spaß auf diesem Gelände zu trainieren und zu arbeiten. Die Bedingungen sind überragend“, wird der ehemalige Bayern-Spieler auf der Vereins-Homepage zitiert. Dantes Traum sei es schon seit geraumer Zeit gewesen, ein Team zu leiten. Eigene Erfahrung als Trainer hat er nicht, dafür aber jede Menge Expertise aus seiner langen Spielerkarriere, die er im Sommer bei OGC Nizza beendete.
Rund viereinhalb Wochen hat der 42-Jährige nun Zeit, das Team besser kennenzulernen und in Form für die nächste Saison zu bringen. Das erste Testspiel steht schon vor der Tür. Am 27. Juni trifft die Mannschaft im Adidas-Quartier in Herzogenaurach auf Legia Warschau (Anpfiff ist um 16:30 Uhr). Drei Tage später geht es dann für den Brasilianer und sein Team ins Trainingslager an den Walchensee. Dieses endet mit einem Testspiel gegen Wacker Innsbruck, die in der österreichischen Regionalliga West kicken.
Weiter geht die Vorbereitung in der Woche drauf gegen die Stuttgarter Kickers, bevor es zum finalen Duell gegen den SSV Ulm kommt. Ab dem 23. Juli geht dann die Regionalliga Bayern wieder los. Auf wen die FC Bayern Amateure zuerst treffen, steht noch nicht fest. Mit dem TSV 1860 München hat die Elf nun aber einen prominenten Konkurrenten dazubekommen.
Die FC Bayern Amateure haben in den vergangenen Wochen die Abgänge der Stammspieler Ljubo Puljic und Robert Deziel Jr. bekannt gegeben. Puljic wechselt zu Atalanta Bergamo, während es Deziel Jr. zu Testspiel-Gegner Legia Warschau zieht. Die Leihe von Javi Fernández zum 1. FC Nürnberg wurde verlängert. Da im ersten Training unter Dante jedoch zahlreiche Spieler aus der U19 auf dem Feld standen, dürften weitere Abgänge in Kürze bekannt gegeben werden oder gerade noch im Gange sein. So wird beispielsweise Guido della Rovere mit einem Wechsel in die Serie A in Verbindung gebracht.