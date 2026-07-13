Erstes Testspiel, klarer 10:1 Sieg für den BVW von Ralf Schmidt · Heute, 10:05 Uhr · 0 Leser

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Bei hochsommerlichen Temperaturen empfing der BV Weckhoven die SG Frimmersdorf-Neurath auf heimischem Boden. In den ersten 25-30 Minuten merkt man, dass es für beide Mannschaften das erste Spiel in der Vorbereitung ist. Auf beiden Seiten wird versucht, ins Spiel zukommen. Die extreme Hitze macht beiden Teams zu schaffen, hinzu kommt noch das intensive Training der letzten zwei Wochen beim BVW, welches sich durch etwas müde Beine in der Anfangsphase zeigt.

In Minute 35 fällt das 1:0 für den BVW.

Nach einem Ballverlust der SG kommt der Ball zu Louis Skrobotz, der im 16er den Ball quer zu Niclas Vossen legt, dieser muss ihn dann nur noch einschieben. Jetzt sind die Weckhovener wach und es läuft immer besser.