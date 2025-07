Erstes Testspiel für SpVgg Hüddesum-Machtsum steht an

Nach dreiwöchiger Sommerpause hat die Spvgg Hüddessum-Machtsum am 4. Juli die Vorbereitung auf die neue Spielzeit aufgenommen. Die Mannschaft arbeitet seitdem mit hoher Intensität an der körperlichen Fitness und dem taktischen Feinschliff für die kommende Kreisliga-Saison.

Neben den Trainingseinheiten sind mehrere Vorbereitungsspiele geplant. Der Auftakt erfolgt am Samstag, 13. Juli, um 13 Uhr auf heimischem Platz gegen den TSV Giesen. Eine Woche später nimmt das Team am traditionsreichen Börde-Cup des FSV Algermissen teil. Dort trifft Hüddessum-Machtsum zunächst am Freitag, 19. Juli, um 13 Uhr auf den PSV Hildesheim, ehe am Samstagabend um 18 Uhr das Duell mit dem VfL Borsum folgt.

Für den 27. Juli ist ein weiteres Heimspiel angesetzt – der Gegner wird noch gesucht. Die Verantwortlichen hoffen, die Lücke im Vorbereitungsplan zeitnah schließen zu können.