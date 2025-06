Erstes Testspiel für die Zweite

Nach dem Saarlandliga-Aufstieg als Meister der Verbandsliga Süd-West hat die Zweite des 1. FC Saarbrücken die Vorbereitung auf die neue Runde bereits begonnen. Am Samstag (21.06.) steht das erste Testspiel auf dem Programm. Die Vorbereitung geht so los wie die Meister-Saison endete, auf dem Rasenplatz der DJK Püttlingen (Sommerbergstr.) trifft das FCS-Team auf den letztjährigen Ligakonkurrenten 1. FC Riegelsberg, der Anstoß ist für 18 Uhr vorgesehen. Nach einer intensiven Trainingswoche geht es dann am Sonntag, 29. Juni um 17 Uhr auf dem Kunstrasenplatz im Völklinger Stadtteil Wehrden (Kleine Bergstr.) mit einem Test gegen den Nord-Ost-Verbandsligisten SV Schwarzenbach weiter. Bereits drei Tage später, am Mittwoch, 02.07. um 19.00 Uhr tritt das FCS-Team beim Bezirksligisten SG Fenne-Fürstenhausen an, die Begegnung wird auf dem Rasenplatz an der Saarbrücker Str. im Völklinger Stadtteil Fürstenhausen ausgetragen. Bereits 48 Stunden später stehen sich die FCS-Reserve und Nord-Ost-Verbandsligist SG Lebach-Landsweiler auf dem Kunstrasenplatz der DJK Saarwellingen (Bischof-Rupertus-Ring) gegenüber, diese Begegnung wird um 19.50 angepfiffen. Weiter geht es am Mittwoch, 9. Juli mit einem Test beim Landesligisten TuS Eschringen, hier erfolgt der Anpfiff auf dem Kunstrasenplatz an der Andreas-Kremp-Str. um 19.30 Uhr. Das vorletzte Testspiel soll dann am Sonntag, 13. Juli um 14 Uhr beim Nord-Ost-Verbandsligisten FSG Ottweiler-Steinbach stattfinden, ehe dann am Sonntag, 21. Juli um 19 Uhr auf dem Kunstrasenplatz im Saarwellinger Gemeindeteil Schwarzenholz die Generalprobe gegen den RPS-Oberligisten FV Diefflen angesetzt ist. Das erste Punktspiel Freitag, 25. Juli um 19 Uhr bei Borussia Neunkirchen. Es ist das Eröffnungsspiel für die neue Spielzeit in der Schröder-Saarlandliga. Neu im Team sind Torwart Vincent Leone (JFG Saarlouis-Dillingen), die Abwehrspieler Mateo Schulze (FV Diefflen), Vakkas Sahan (eigene U19), Tyler Bolduc, Elias Jung (beide SV Elversberg II) und Anil Karaoglan (FC Homburg II), die Mittelfeldspieler Lukas Feka (FV Diefflen), Davide Ghiani (SV Auersmacher) und Aaron Sänger (SV Elversberg) sowie die Stürmer Leo Sahin (kommt von U.S. Forbach zurück) und Lucas Dier (JFG Saarlouis-Dillingen U19). Robin Theobald (SC Halberg Brebach), Claudio Curto (FV Schwalbach) und Vincenzo Accursio (FSG Ottweiler-Steinbach) haben einen neuen Verein gefunden. Erdin Bajrami, Felix Jubelius, Blazey Moranski, Yewhen Opanasenko, Stanley Alphonse Youbi, Arnaud Santini, Niklas Schmelzer und Nikita Kryvtsov haben den Verein verlassen, bei ihnen steht das genaue Ziel noch nicht fest, manche legen auch eine Pause ein oder widmen sich ihrer Berufsausbildung.