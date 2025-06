Erstes Testspiel für den Bahlinger SC

An diesem Sonntag, 16 Uhr, steht das erste Testspiel für den Bahlinger SC auf dem Programm. Gegner auf dem Sportplatz in Malterdingen ist der Verbandsliga-Absteiger Freiburger FC. Ali Ibrahim, der zum Saisonende vom BSC zum FFC wechselte, trifft damit auf seine alten Teamkollegen. Der BSC ist seit eineinhalb Wochen im Training und hat am vergangenen Wochenende ein Trainingslager in Bad Mergentheim absolviert.