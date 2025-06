Erstes Testspiel der neuen zweiten Mannschaft von Post

Erstes Testspiel der neuen zweiten Mannschaft vom Post SV Oberhausen 1931 e.V.

Am morgigen Freitag, den 06. Juni 2025 um 19:00 Uhr, findet ein bedeutender Moment für die neuformierte zweite Mannschaft des Post SV Oberhausen statt: Das erste Testspiel steht an! Nach einem herausfordernden Umbruch und zahlreichen Abgängen in der letzten Saison, die die Mannschaft letztlich zum Rückzug aus dem Spielbetrieb führten, ist die Vorfreude groß.