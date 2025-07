Erstes Testspiel am Mittwoch

Vom 30. Juni bis 06. Juli reist unser FCH ins Sommer-Trainingslager ins Kleinwalsertal. Vor Ort stehen ein Testspiel gegen den TSV Kottern sowie der Allgäuer Brauhaus-Cup in Kempten an.

Im vierten Jahr in Folge bestreitet unser FCH auch in diesem Sommer sein Trainingslager zur Saisonvorbereitung wieder in Hirschegg im Kleinwalsertal. Am heutigen Montag trat der Tross die Reise nach Österreich an und findet vor Ort wieder optimale Bedingungen vor, um sich intensiv auf die neue Regionalliga-Saison vorzubereiten. Da der Kader personell noch nicht komplett ist, werden drei Spieler aus unserer Jugend mit ins Trainingslager fahren, um für die harte Woche mit vielen Trainingseinheiten und Testspielen breiter aufgestellt zu sein. Mit dabei sind U23-Spieler Silas Rau sowie U19-Torwart Jonas Müller und U19-Spieler Niklas Zapotoczny.

Am Mittwoch, den 02. Juli steht für unseren FCH ein Testspiel gegen den Bayernligisten TSV Kottern an. Anstoß in der ABT-Arena in Kottern ist um 18 Uhr. Am Samstag, den 05. Juli nehmen unsere Grün-Weißen auch in diesem Jahr wieder am Allgäuer Brauhaus-Cup in Kempten teil, den man in den vergangenen Jahren bereits zweimal gewinnen konnte. Um 15 Uhr trifft man dort zunächst auf die U23 des FC Augsburg. Anschließend warten im Spiel um Platz 3 oder im Finale der FC Memmingen oder der FC Kempten. Die Spielzeit beträgt jeweils 2×30 Minuten.

Wir halten euch auf unseren Social Media-Kanälen, insbesondere auf unserem Instagram-Kanal, täglich aus dem Trainingslager auf dem Laufenden. Also schaut gerne regelmäßig dort vorbei, um nichts zu verpassen!