❗️Erstes Testspiel am heutigen Sonntag❗️

Der FC Union Heilbronn bestreitet heute das erste Testspiel, wenn man um 15:30 Uhr zu Gast bei der SG Oppenweiler-Strümpfelbach ist. Neben den bereits vorgestellten Neuzugängen werden mit Blerian Rexhepi (Türkspor Neckarsulm), Ibrahim Türkmen und Mert Gürbüz (beide FSV 08 Bissingen U19), Akay Bastürk (Fellbach U19), Jens Kreuzer (VfL Obereisesheim), Malik Türker und Enes Akkaya (beide Türkspor Neckarsulm U19) sieben weitere Spieler ihr Debüt im Trikot der ADLER feiern, die in Kürze noch genauer vorgestellt werden.

Die SG Oppenweiler-Strümpfelbach belegte in der vergangenen Saison in ihrer Bezirksliga den fünften Tabellenplatz mit 66 Punkten und einem Torverhältnis von 96:67 Toren. Für den FCU also eine gute Standortbestimmung.