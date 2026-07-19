Erstes Spiel in KL verloren von Norbert Ehebauer · Heute, 21:34 Uhr · 0 Leser

Aufgrund der ganzen Vorzeichen nicht ganz unerwartet verlor der SVE sein erstes Spiel in der Kreisliga in Diendorf verdient mit 4 : 0. Zum einen hat man mit den Abgängen von Bartucz (nach Bruck) und Ehebauer (Ende Zweitspielrecht) vor allem Offensivpower verloren. Zudem fehlte verletzt Torgarant Hauser und Frits weilte in Urlaub, aus sonstigen Gründen fielen noch Achrainer, sowie Mario und Dominik Schieder aus und Kapitän Sebastian Wild verabschiedete sich zur neuen Saison als Spielertrainer in die Reserve.

Als Neuzugänge konnten mit Julian Beier, Rolf Hermes, Nico Urban, Altin Leka und Viktor Frits alles blutjunge talentierte Spieler begrüßt werden, die jedoch erst langsam und behutsam in die KL-Mannschaft eingebaut werden müssen. Als weiterer Neuzugang kam der 30jährige Anthony Seidel noch dazu. Von der eingespielten Aufstiegsmannschaft fehlten also 6 bis 7 Mann, weshalb den Verantwortlichen klar war, dass es ein schwierige Saisonstart wird. Im Transfermarkt wollte man sich nicht finanziell betätigen, sondern mit jungen Spielern den eingeschlagenen Weg gehen und eine Mannschaft für die Zukunft aufbauen, auch wenn Rückschläge dazugehören werden.