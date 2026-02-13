Erstes Spiel für neuen Trainer 1. FC Saarbrücken: Saarländer empfangen VfB Stuttgart II von Verein/Fried · Heute, 19:41 Uhr · 0 Leser

Für Agririos Giannikis ist das Heimspiel des 1.FC Saarbrücken gegen den VfB Stuttgart II (Samstag, 14 Uhr, Ludwigspark, Camphauser Str.) das erste Spiel mit seinem neuen Team.

Der 1. FC Saarbrücken bestreitet am Samstag sein Heimspiel gegen die zweite Mannschaft des VfB Stuttgart im Ludwigsparkstadion (Camphauser Str.). Die Partie des 24. Spieltags wird um 14 Uhr angepfiffen. Es ist das erste Spiel des neuen Cheftrainers Argirios Giannikis. Dieser zeigte sich nach den ersten Trainingstagen mit seinem Team zufrieden: „Ich bin auf eine offene Mannschaft gestoßen, die sehr leistungswillig ist. Die Jungs haben sehr gut mitgezogen.“ Personell stehen nahezu alle Spieler zur Verfügung. „Bis auf Till Schumacher und Kaan Caliskaner sind alle Spieler an Bord. Es werden die Spieler beginnen, die die Vorgaben am schnellsten aufgenommen haben und die Inhalte in Bezug auf den Gegner umsetzen können.“

Den kommenden Gegner schätzt Giannikis als flexibel ein: „Sie sind ein bisschen instabil in den Ergebnissen, haben aber zuletzt auch gegen spielstarke Mannschaften gewonnen. Sie haben gerne viel Ballbesitz, können aber auch pragmatisch spielen.“ Mit Blick auf die aktuelle Situation setzt der Trainer auf einen klaren Neustart: „Ich habe eine gewisse Lockerheit verspürt. Ich habe diese Serie von sieglosen Spielen nicht mitgebracht. Daher schaue ich nur nach vorne und versuche, das dem Team auch zu vermitteln.“