Erstes Spiel, erster Sieg: SpVgg Attenkirchen besiegt Moosinning mit 2:0

Trotz der personell weiterhin schwierigen Ausgangslage schnappten sich die Fußballerinnen der SpVgg Attenkirchen zum Auftakt in die neue Bezirksligasaison einen Dreier. Das Auswärtsmatch beim Aufsteiger FC Moosinning endete mit 2:0 (1:0).

Attenkirchen – Anders als es das Ergebnis vermuten lässt, fanden die spielstarken, jungen FCM-Frauen deutlich besser in die Partie, weshalb sich die Gäste aus Attenkirchen die Führung durchaus hart erarbeiten mussten. Unabhängig davon scheiterte Barbara Sergl aber gleich zweimal per Alleingang, ehe Verena Kiermeier souverän einen Foulelfmeter verwandelte (15.).

Im Anschluss an diese beidseitige „Anfangseuphorie“ berichtete SpVgg-Coach Christian Hobmeier jedoch von einem „Abnutzungskampf im Mittelfeld“, wobei Moosinning einzig mit einem Lattentreffer in der 43. Minute für Gefahr sorgte.