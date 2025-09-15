Erstes Spiel, erster Sieg: SpVgg Attenkirchen besiegt Moosinning mit 2:0

Trotz der personell weiterhin schwierigen Ausgangslage schnappten sich die Fußballerinnen der SpVgg Attenkirchen zum Auftakt in die neue Bezirksligasaison einen Dreier. Das Auswärtsmatch beim Aufsteiger FC Moosinning endete mit 2:0 (1:0).
Attenkirchen – Anders als es das Ergebnis vermuten lässt, fanden die spielstarken, jungen FCM-Frauen deutlich besser in die Partie, weshalb sich die Gäste aus Attenkirchen die Führung durchaus hart erarbeiten mussten. Unabhängig davon scheiterte Barbara Sergl aber gleich zweimal per Alleingang, ehe Verena Kiermeier souverän einen Foulelfmeter verwandelte (15.).
Im Anschluss an diese beidseitige „Anfangseuphorie“ berichtete SpVgg-Coach Christian Hobmeier jedoch von einem „Abnutzungskampf im Mittelfeld“, wobei Moosinning einzig mit einem Lattentreffer in der 43. Minute für Gefahr sorgte.
Spätestens mit dem 2:0 durch Lilian Möhring – die Stürmerin nickte nach einer Flanke von Kiermeier ein (52.) – sei das Spiel dann nur noch vor sich hin geplätschert. „Wir waren am 3:0 aber näher dran als Moosinning am 2:1“, berichtet der Cheftrainer. Den Deckel endgültig drauf gemacht hätte fast Lisa-Marie Festner. In Folge eines Querpasses von Anna Linseisen verfehlte sie den Kasten nur knapp. So blieb es beim letztlich verdienten 2:0.
Mit einer ähnlich ambitionierten Leistung gilt es nun auch im Heimspiel gegen den Aufsteiger (SG) TSV Haar/TSV Grasbrunn zu überzeugen. Immerhin hofft Hobmeier im Hinblick auf das Duell am Freitag (20 Uhr) direkt auf die nächsten drei Zähler.