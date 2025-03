Erstes Spiel erster Sieg: Aschheim bleibt in der Spitzengruppe

Die Gastgeber waren schnell auf Betriebstemperatur, liefen den Gegner tief in dessen Hälfte an und erzwangen so auch die Führung: Antonio Saponaro antizipierte 40 Meter vor dem Kasten einen Pass von Dominik Hercog, schickte Suheyp Trabelsi, und der bediente den Torschützen Lordan Handanovic (4.). Glück hatten der FCA und Keeper Pascal Jakob, als Luis Härtel einen Freistoß aus 30 Metern mittig an die Latte pflanzte (17.), auf der Gegenseite schloss Handanovic nach einem Pass von Alessandro Contento zu überhastet ab (19.). Im Anschluss an eine der vielen Aschheimer Eckstöße fiel das 2:0 – Marcel Schütz brachte den Ball herein, Handanovic legte per Kopf für Saponaro auf, der köpfte ein (31.).

Wenige Minuten nach dem Seitenwechsel ließ Waldecks Christoph Seizinger drei Meter vor dem Tor die Riesenchance zum Anschlusstreffer liegen (53.), dann dezimierten sich die Gäste selbst, als Luis Härtel nach einem Foul an Schütz die Rote Karte sah (59.). In Überzahl diktierten die Aschheimer das Geschehen, und der eingewechselte Robin Wolf erzielte auf Vorarbeit von Handanovic das 3:0 – sein erstes Saisontor (76.). Waldeck steckte nicht auf, und Philipp Kaiser belohnte die Bemühungen mit dem Ehrentreffer (90.). (guv)