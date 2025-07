Erstes Spiel, erster Sieg!

Bereits in der 16. Spielminute brachte Ferdinand Graf den VfB Mörnsheim in Führung. Nach einer Ecke reagierte er am schnellsten und schob den Ball als Abstauber zur frühen Führung ein. Nur wenige Minuten später war es erneut Graf, der nach einer weiteren Ecke per Kopf zum 0:2 erhöhte.

Die Mörnsheimer nutzten ihre Standards effektiv und blieben auch im offenen Spiel gefährlich. Noch vor der Halbzeit markierte Nico Nar das 0:3, nachdem er mustergültig von Fabian Stelz bedient wurde.