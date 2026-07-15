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Ligabericht
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Erstes Spiel, erste Überraschung: Vornbach schlägt Passau vor 970 Fans
Eröffnungsspiel der Landesliga Mitte - Mittwochabend: 1. FC Passau vs. DJK Vornbach 1:2
von Helmut Weigerstorfer · Heute, 19:00 Uhr · 0 Leser
Nach Spielende jubelten im Dreiflüssestadion die Schwarz-Gelben. – Foto: Maximilian Schnellhammer
Diese Partie macht Lust auf mehr, Lust auf die frisch begonnenen neue Landesliga-Spielzeit. Vor 970 Zuschauern besiegte Vornbach am Mittwochabend im Rahmen des offiziellen Saisoneröffnungsspieles den 1. FC Passau mit 2:1. Freilich, die favorisierte Heimelf musste nach dem frühen Platzverweis gegen Matyas Juracsik über eine Stunde in Unterzahl absolvieren, dennoch darf dieser Erfolg von Fuchs, Hager & Co. insgesamt als Überraschung eingestuft werden.
Zunächst sah es noch so aus, als hätte die Dezimierung für die Dreiflüssestädter keine Folgen. Immerhin konnte der ehemalige Bayernligist die Vornbacher Führung durch Lukas Spannbauer unmittelbar vor dem Halbzeitpfiff gleich nach Wiederanpfiff ausgleichen: Moritz Bauernfeind veredelte eine Ecke vom spielenden Neu-Co-Trainer Johannes Stingl. Auf den erfolgreichen Abstauber von Fabian Kreilinger hatte Passau dann keine Antwort mehr parat. Die Ampelkarte gegen eben jenen Moritz Bauernfeind kurz vor Schluss hatte nur statistischen Wert.
Christian Wolf (Sportlicher Leiter, Passau): "Wir waren zu Beginn der Partie viel zu ängstlich, viel zu nervös. Wir haben überhaupt nicht das gespielt, was wir spielen wollten. Dann kommt auch noch die Tätlichkeit hinzu - war es tatsächlich eine Tätlichkeit, ist dieser Platzverweis natürlich ein Bärendienst in dieser Phase der Partie. Die erste Halbzeit war nix! Nach der Pause kommen wir besser aus der Kabine und machen gleich das Tor. Es war zu diesem Zeitpunkt nicht zu erkennen, dass wir in Unterzahl waren. Dann aber nach einem Freistoß das 1:2. Am Ende des Tages ist es einfach extrem anstrengend, 60 Minuten mit einem Mann weniger spielen zu müssen. Glückwunsch an Vornbach!"
Michael Jäger (Sportlicher Leiter, Vornbach): "Puh, schwierig nach so einem Spiel die richtigen Worte zu finden. Ich bin noch komplett voller Emotionen! Das Derby in Passau, das gleichzeitig das Eröffnungsspiel ist, zu gewinnen - eine absolut geile Sache! Unterm Strich ist der Sieg auch verdient. Natürlich hat uns die Rote Karte in die Karten gespielt. Wir haben aus dem Spiel heraus nichts zugelassen. Hut ab vor dem Team. Respekt, Jungs! Einfach top!"