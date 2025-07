Erstes Saarlandliga-Heimspiel nach dem Aufstieg

Es gab schon sicher an die 1.000 Spiele auf dem Kunstrasenplatz am FC-Sportfeld, dennoch steht am Mittwoch um 19 Uhr eine Premiere an. Erstmals findet auf dem Platz an der Camphauser Str. ein Spiel der Schröder-Saarlandliga statt. Die FCS-Zweite empfängt die DJK Ballweiler-Wecklingen

Mit einem Erfolgserlebnis im Rücken geht die Zweite des 1. FC Saarbrücken am Mittwoch um 19 Uhr ins erste Heimspiel nach dem Aufstieg in die Schröder-Saarlandliga. Es ist überhaupt das erste Saarlandliga-Spiel auf dem Kunstrasen, und es ist auch das erste Ligaspiel zwischen der FCS-Zweiten und der DJK Ballweiler-Wecklingen. Auch der Gast aus Blieskastel hat sein erstes Spiel gewonnen, während die Malstatter schon am Freitag in Neunkirchen 2:1 triumphierten, setzte sich die DJK am Samstag zu Hause gegen den SV Saar 05 mit 3:2 durch. "Natürlich ist es schöner mit einem Erfolg ins nächste Spiel zu gehen, wir haben uns das hart erarbeitet und das wird in dieser Liga in jedem einzelnen spiel der Fall sein, wir müssen von Beginn an und bis zum Schluss auf hohem Niveau spielen. Wir haben gemerkt, dass wir etwas erreichen können, aber wir sollten uns nicht ausruhen, es wird am Mittwoch mindestens genauso schwer. Zinedin Osmanagic wird weiter ausfallen, und mit Lukas Feka kommt ein weiterer Ausfall hinzu. Wir haben aber einen breiten Kader und können das ersetzen. Wir müssen aber auch sehen, dass wir alle Spieler behalten, denn am Wochenende geht es ja schon weiter", sagte Trainer Sammer Mozain am Dienstag. Denn auch für das Sonntagspiel in Quierschied gilt, dass ein Sieg die Vorbereitung erleichtern würde.