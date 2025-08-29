Erstes Saarlandliga-Derby für die Zweite

Stadtderby am Kieselhumes. Das gab es lange nicht, denn das "Heimspiel" in der gemeinsamen Regionalligazeit fand im Stadion Kieselhumes statt, bevor der FCS für mehrere Jahre nach Völklingen umzog. Und auch nun wird das Auswärtsspiel der FCS-Zweiten wegen Umbau-Arbeiten nicht im Stadion gespielt, sondern auf dem Kunstrasen. Für FCS-Trainer Sammer Mozain spielt es aber keine große Rolle, dass man auf dem aus den Heimspielen gewohnten Untergrund spielt. "Es zählt die Leistung, uns die müssen wir auf Rasen oder Kunstrasen bringen, ionsofern sehe ich da keinen großen Vorteil für uns. Wir kommen aber mit einem Erfolg zum Kieselhumes. Wir wissen aber auch, dass sie eine gute Mischung aus vielen jungen Neuzugängen und aus erfahrenen Spielern wie David Seibert und Tim Schäfer haben, Sie haben jetzt auch das erste Spiel gewonnen, das gibt ihnen auftrieb, aber es fängt bei Null an und wir werden trotz der vielen Ausfälle ein gutes Team stellen", sagte der Trainer am Freitagmorgen. Mit ziemlicher Sicherheit fallen Lukas Feka, Vincent Leone, Mateo Schulze und Gianluca Lo Scrudato aus, Bei Gibriel Darkaoui, der am Donnerstag ins Training einstieg, muss man die Entwicklung zum Wochenende hin abwarten. Luca Behr, der am Mittwoch mit den Profis in Hoffenheim war, könnte wieder dabei sein.