❗️Erstes Rückrundenhheimspiel ❗️

Der FC Union Heilbronn empfängt am morgigen Sonntag um 15:00 Uhr den SV Wachbach zum ersten Rückrundenheimspiel auf dem heimischen Kunstrasen. Nach dem 7:0-Auftakterfolg am vergangenen Wochenende möchte die Mannschaft unbedingt nachlegen, um den positiven Trend zu bestätigen.

Die Gäste aus Wachbach belegen aktuell bei noch einem ausstehenden Spiel den 12. Tabellenplatz mit 16 Punkten aus 15 Spielen und einem Torverhältnis von 21:37 Toren. Fünf Siegen und einem Unentschieden stehen 9 Niederlagen gegnüber, womit sie genau über dem Relegationplatz stehen. Nachdem das Spiel gegen die Sportfreunde Lauffen vergangene Woche ausgefallen ist, wird es der erste Pflichtspielauftritt im neuen Jahr sein.