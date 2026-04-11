Erstes Remis in Oschersleben, Wechsel an der Spitze der Heimtabelle Landesliga Nord +++ Der Blick auf alle Begegnungen des Wochenendes von Kevin Gehring · Heute, 10:55 Uhr · 0 Leser

– Foto: Saskia Döhmann

Kann der SV Arminia Magdeburg den Spitzenreiter im Stadtderby - live übertragen von der Volksstimme - stoppen? Kann der TuS Schwarz-Weiß Bismark die nächsten Big Points im Kampf um den Klassenerhalt einfahren? Und steht Union Schönebeck weiterhin für Spektakel? Diese Fragen stellen sich am 22. Spieltag in der LOTTO-Landesliga Nord. Die ersten Antworten gab es bereits am Freitagabend.

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Elf Heimspiele, zehn Siege, eine Niederlage - mit dieser Bilanz hatte der Oscherslebener SC bis dato die Heimtabelle der LOTTO-Landesliga Nord angeführt. Am Freitagabend gab es dann jedoch das erste Remis zu Hause: Vom SV Fortuna Magdeburg II trennte sich der OSC mit einem 1:1-Unentschieden. Jakob Zillmann brachte die Gäste zunächst in Front (16.,), Floralb Daxha glich für die Hausherren aus (43.). In der Heimtabelle wurde die Elf von Tobias Friebertshäuser nach dem Unentschieden überholt.

Mit Heimsiegen über den Oscherslebener SC (3:1) und im Derby gegen den SV Preußen Schönhausen (3:0) hat der FSV Saxonia Tangermünde am Oster-Wochenende an Schwung aufgenommen. Am Freitagabend aber wurden die Saxonen vom SV 09 Staßfurt wieder gestoppt. Robert Lampe (15.) und Victor-Ramon Roldán-Arias (75.) trafen für die Staßfurter, die nun punktgleich mit dem Oscherslebener SC die Heimtabelle der Nord-Staffel anführen.

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Heute, 14:00 Uhr SSV 80 Gardelegen Gardelegen Osterburger FC Osterburg 14:00 live PUSH

Für den SSV 80 Gardelegen gehen die Wochen der Altmark-Duelle am Sonnabend weiter. Nach dem kürzlichen 4:0-Erfolg über Preußen Schönhausen empfängt das Team von Norbert Scheinert dieses Mal den Osterburger FC, der als Achter aktuell genau im Mittelfeld der Tabelle platziert ist.

Nach Wochen voller Erfolge gab es für den SV 08 Baalberge zuletzt wieder einige Rückschläge. Beim SV Fortuna Magdeburg II (0:1) verpasste man den Ausgleich in der Nachspielzeit, gegen Schwarz-Weiß Bismark (1:1) und beim SV Arminia Magdeburg (3:4) brachten späte Gegentreffer die Blau-Weißen um Siege. Können die Baalberger zu Gast in Ilsenburg wieder dreifach auf das Konto für den Klassenerhalt einzahlen?