Erstes Regionalligator - & das gegen die Bayern: »Überragendes Gefühl«

Es war die Geschichte des Spiels: Jonas Hoffmann wird wird gegen den FC Bayern II eingewechselt und erzielt nur ein paar Momente später den Siegtreffer! Gleichzeitig das erste Regionalligator überhaupt für Hankofens Nummer 29. FuPa hat mit dem 22-Jährigen einen denkwürdigen Fußballabend noch einmal Revue passieren lassen und die Frage gestellt, ob nun der Knoten geplatzt ist beim hochveranlagten, aber in der jüngeren Vergangenheit immer wieder von Verletzungen zurückgeworfenen Offensivmann?
Freitagabend, Flutlicht, rund 1.500 Zuschauer, Spiel gegen die Jungprofis des FC Bayern. Du kommst rein und machst den Siegtreffer. Zu kitschig, um wahr zu sein? "Besser geht`s tatsächlich wirklich nicht. Ein überragendes Gefühl", grinst Jonas Hoffmann, der seinen Schuss ins Glück sogleich in den Gesamtkontext einordnet: "Es freut mich vor allem auch deshalb so sehr, weil ich mein erstes Regionalligator in einem so wichtigen Moment für die Mannschaft erzielen konnte. Uns allen sind in der Situation Steine vom Herzen gefallen. Man hat es ja an den Jubelbildern gesehen, da sind alle Dämme gebrochen."
Bedeutet der Dammbruch, diese emotionale Eruption, nun gleichzeitig, dass bei ihm der Bann gebrochen ist? "Es wäre natürlich wünschenswert, wenn ich in den kommenden Partien nachlegen könnte", betont der Offensivmann, der in der jüngeren Vergangenheit keinen leichten Stand hatte. Zu einem Startelfeinsatz hat es in dieser Saison noch nicht gereicht. Auch in der vergangenen Spielzeit kam er zumeist von der Bank. Der Hauptgrund für die stockende Entwicklung: Immer wieder haben ihn Verletzungen zurückgeworfen. Hoffmann erzählt von seiner Leidensgeschichte: "Ich war im Sommer 2023 gerade vom FC Dingolfing nach Hankofen gewechselt, da verletzte ich mich im Totopokal-Spiel gegen Schalding am Schultereckgelenk. Anschließend setzte mich eine Blinddarm-Entzündung außer Gefecht. Ausgerechnet im letzten Spiel in Coburg, als wir die Meisterschaft und den Aufstieg feiern durften, zog ich mir einen Muskelbündelriss zu. Kaum war ich wieder genesen, erwischte es mich erneut: Wieder Muskelbündelriss!" Kaum ist er fit, folgt der nächste Rückschlag - in diesem Rhythmus ging`s für ihn in den vergangenen beiden Jahren auf und ab.
Eingedenk der zahlreichen Blessuren hat er sich entschieden, mehr und gezielter an seinem Körper zu arbeiten. "Ich mache wirklich sehr viel, gehe beispielsweise mit meinem Kumpel Valentin Harlander auch viel zum Schwimmen. Das zahlt sich aus, ich bin viel stabiler geworden. Ziel ist es, körperlich auf ein neues Level zu kommen."
Dass er den "Dorfbuam" einen Qualitätsboost verleihen kann, steht außer Frage. Coach Tobias Beck hält große Stücke auf ihn: "Hoffi, wie wir ihn alle nennen, hat riesengroße Veranlagungen und Potential. Er hat einen sehr guten Abschluss, mit und ohne Ball hat er eine richtig gute Geschwindigkeit. Wir wollen ihn nun über einen längeren Zeitraum fit halten, dann bringt er nämlich alles mit, um ein richtig guter Regionalliga-Spieler zu sein. Aber natürlich gibt es auch noch Bereiche, in denen er sich verbessern muss. Das weiß er aber auch und wir reden auch viel darüber, warum es aktuell noch nicht ganz für die erste Elf reicht."
Die Ratschläge des Trainerteams nimmt Jonas Hoffmann bereitwillig auf. Keine Spur von dicker Luft, wenn er auf der Bank Platz nehmen muss. "Natürlich willst du als Fußballer immer von Anfang an spielen. Aber es können eben nur elf Akteure starten. Ich arbeite hart an mir, um mir einen Stammplatz zu erkämpfen. Denn ich bin mir sicher: Harte Arbeit zahlt sich irgendwann aus."
Ein Startelf-Ticket ist also das große Ziel des Moosthenningers (Lkr. Dingolfing-Landau) für die nähere Zukunft. Er weiß es zu schätzen, sich heimatnah in der höchsten Amateurklasse präsentieren zu können. "Die Bühne Regionalliga ist schon enorm", betont er. Die nächste Möglichkeit, sein Können zu beweisen, hat er bereits am Freitag, wenn mit dem FC Würzburger Kickers erneut ein klangvoller Name nach Hankofen kommt. Gibt`s die nächste Überraschung? "Warum nicht? Das Pokalspiel vor gut zwei Wochen haben wir gegen die Würzburger zwar verloren, aber nicht zuletzt gegen die Bayern haben wir gezeigt, dass wir zuhause jede Mannschaft ärgern können", so Hoffmann abschließend. Der Sieg gegen die Bayern-Amateure hat jede Menge Selbstvertrauen gegeben. Und Hankofens Anhänger hätten sicher nichts dagegen, wenn nach dem Premierentor gleich der zweite Treffer folgen würde...