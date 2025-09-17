Siegtreffer erzielt gegen die Bayern mit seinem allerersten Regionalligator: Jonas Hoffmann. – Foto: Paul Hofer

Erstes Regionalligator - & das gegen die Bayern: »Überragendes Gefühl« Jonas Hoffmann (22) ist bislang in Hankofen noch nicht so richtig in Schwung gekommen +++ Warum sein Premierentreffer das nun ändern könnte Verlinkte Inhalte präsentiert von Regionalliga Bayern Hankofen Würz.Kickers Jonas Hoffmann

Es war die Geschichte des Spiels: Jonas Hoffmann wird wird gegen den FC Bayern II eingewechselt und erzielt nur ein paar Momente später den Siegtreffer! Gleichzeitig das erste Regionalligator überhaupt für Hankofens Nummer 29. FuPa hat mit dem 22-Jährigen einen denkwürdigen Fußballabend noch einmal Revue passieren lassen und die Frage gestellt, ob nun der Knoten geplatzt ist beim hochveranlagten, aber in der jüngeren Vergangenheit immer wieder von Verletzungen zurückgeworfenen Offensivmann?

Freitagabend, Flutlicht, rund 1.500 Zuschauer, Spiel gegen die Jungprofis des FC Bayern. Du kommst rein und machst den Siegtreffer. Zu kitschig, um wahr zu sein? "Besser geht`s tatsächlich wirklich nicht. Ein überragendes Gefühl", grinst Jonas Hoffmann, der seinen Schuss ins Glück sogleich in den Gesamtkontext einordnet: "Es freut mich vor allem auch deshalb so sehr, weil ich mein erstes Regionalligator in einem so wichtigen Moment für die Mannschaft erzielen konnte. Uns allen sind in der Situation Steine vom Herzen gefallen. Man hat es ja an den Jubelbildern gesehen, da sind alle Dämme gebrochen." Bedeutet der Dammbruch, diese emotionale Eruption, nun gleichzeitig, dass bei ihm der Bann gebrochen ist? "Es wäre natürlich wünschenswert, wenn ich in den kommenden Partien nachlegen könnte", betont der Offensivmann, der in der jüngeren Vergangenheit keinen leichten Stand hatte. Zu einem Startelfeinsatz hat es in dieser Saison noch nicht gereicht. Auch in der vergangenen Spielzeit kam er zumeist von der Bank. Der Hauptgrund für die stockende Entwicklung: Immer wieder haben ihn Verletzungen zurückgeworfen. Hoffmann erzählt von seiner Leidensgeschichte: "Ich war im Sommer 2023 gerade vom FC Dingolfing nach Hankofen gewechselt, da verletzte ich mich im Totopokal-Spiel gegen Schalding am Schultereckgelenk. Anschließend setzte mich eine Blinddarm-Entzündung außer Gefecht. Ausgerechnet im letzten Spiel in Coburg, als wir die Meisterschaft und den Aufstieg feiern durften, zog ich mir einen Muskelbündelriss zu. Kaum war ich wieder genesen, erwischte es mich erneut: Wieder Muskelbündelriss!" Kaum ist er fit, folgt der nächste Rückschlag - in diesem Rhythmus ging`s für ihn in den vergangenen beiden Jahren auf und ab.

Coach Tobias Beck (re.) und Co-Trainer Maxi Fellinger herzen nach dem Bayern-Spiel Siegtorschütze Jonas Hoffmann. – Foto: Charly Becherer

Eingedenk der zahlreichen Blessuren hat er sich entschieden, mehr und gezielter an seinem Körper zu arbeiten. "Ich mache wirklich sehr viel, gehe beispielsweise mit meinem Kumpel Valentin Harlander auch viel zum Schwimmen. Das zahlt sich aus, ich bin viel stabiler geworden. Ziel ist es, körperlich auf ein neues Level zu kommen."