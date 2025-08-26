Erstes Regionalliga-Tor, aber keine Punkte

Die FSV Schöningen hat am Sonntag beim SV Meppen zwar ein kleines Stück Vereinsgeschichte geschrieben, steht nach dem 5:1 in der Hänsch-Arena jedoch weiterhin ohne Punktgewinn am Tabellenende der Regionalliga Nord. Daniel Reiches früher Kopfballtreffer war das erste Tor überhaupt in der neuen Spielklasse für den Aufsteiger – am Ende blieb es aber nur ein kurzer Lichtblick in einer insgesamt deutlichen Niederlage.

Trainer Christian Benbennek setzte erneut auf die Elf, die bereits gegen Werder Bremen II über weite Strecken überzeugt hatte. Und sein Team begann mutig: Reiche traf nach einer Ecke in der zehnten Minute zur Führung, Evseev und Mansaray hätten in der Folge sogar erhöhen können. Die FSV war in der ersten Halbzeit das strukturiertere Team, die Führung verdient. Doch ein später Gegentreffer durch Wensing in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit brachte Meppen zurück ins Spiel – ein Knackpunkt.

Nach dem Seitenwechsel dominierte der Regionalliga-Absteiger aus dem Emsland die Partie. Ulbricht drehte das Spiel mit einem Flachschuss ins lange Eck (49.), erneut Wensing erhöhte nach einer Einzelaktion (59.). Die FSV bemühte sich um Entlastung, doch die Kräfte schwanden – in der Schlussphase erhöhten Domröse (76.) und Engelmann (87.) auf 5:1.

Für die FSV bleibt nach fünf Spieltagen die Bilanz ernüchternd: kein Punkt, ein Tor, 15 Gegentreffer. Dennoch gibt es auch Positives: Der Bann vor dem gegnerischen Tor ist gebrochen, die Mannschaft zeigt in vielen Phasen, dass sie in dieser Liga mithalten kann – nur über die komplette Spielzeit fehlt bislang die Konstanz. Die nächste Gelegenheit zur Korrektur bietet sich bereits am Mittwochabend beim BSV Kickers Emden. Viel Zeit zur Regeneration bleibt nicht. Doch der erste Schritt ist gemacht.