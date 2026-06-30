Erstes Pflichtspiel der Saison 26/27: Schwaig startet in Dingolfing

Schwaig startet gegen den FC Dingolfing den Pflichtspielauftakt. – Foto: Marc Marasescu

Abteilungsleiter Wolfgang Lang klärt auf: „Die erste Runde wurde in der zurückliegenden Saison mit dem Punktspiel gegen Türk Gücü absolviert, in der 2. Runde hatten wir ein Freilos. Und wenn wir diese Runde überstehen, sind wir diese Saison wieder im Totopokal dabei.“ Lang erinnert an die vergangene Saison: „Da war Drittligist Ingolstadt in der NGL-Arena zu Gast.“ Lang warnt aber: „Wir müssen erst mal dieses Spiel gewinnen, und Dingolfing schätze ich als sehr starken Landesligisten ein.“

Schwaig – Die Sportfreunde Schwaig sind nicht nur der sportlich am höchsten angesiedelte Fußballclub im Landkreis. Sie starten am heutigen Dienstag auch als Erste in den Pflichtspielbetrieb der Saison 2026/27. Der FC Dingolfing ist um 19 Uhr Gastgeber in der 3. Qualifikationsrunde der Saison 2025/26 für den Toto-Pokal.

Schwaig startet als erste Mannschaft in den Pflichtspielbetrieb gegen den Landesligisten Dingolfing

Bis 2013 gehörte Dingolfing schon fast zum Inventar der Landesliga Mitte. Bis in die Kreisliga war es dann runtergegangen, und nach sechs Bezirksligaspielzeiten mit Platzierungen immer unter den ersten Vier war 2024 der Aufstieg gelungen. Die Plätze 7 und 4 in den zurückliegenden Saisons der Landesliga Mitte rechtfertigen die Einschätzung von Wolfgang Lang. „Wir gehen in jedes Testspiel mit ernsthafter Einstellung, und für den Pokal trifft das genauso zu“, stellt Trainer Wiggerl Donbeck klar. Er weiß auch, dass Dingolfing etwas ausgeruhter sein dürfte nach einem spielfreien Wochenende, während seine Jungs am Sonntag gegen die Münchner Löwen ganz schön gefordert wurden.

Personell wird sich nichts ändern. Donbeck: „Florian Pflügler und Tobi Jell werden noch geschont, wahrscheinlich auch Sebastian Hofmaier, und bei Tim Schels wird das Montagstraining entscheidend sein.“ Dann können sich erneut die jungen Neuzugänge zeigen. Donbeck: „Die müssen sich im Erwachsenenfußball noch eingewöhnen.“ Aus seinem Torhüter-Trio wird diesmal Maximilian Huber reinrotieren, kündigt Donbeck an. Tipp: 3:1 für Schwaig