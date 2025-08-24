Erstes Meyer-Saisontor: LSK hadert trotzdem mit Auswärtspunkt

Der Lüneburger Sport-Klub Hansa sammelt den nächsten Punkt, hadert am Ende aber trotzdem mit dem Ergebnis. Torjäger Malte Meyer feierte sein Startelfdebüt und erzielte nach seinen 39 Treffern im Vorjahr sein Premierentor in der Saison 2025/26.

Dabei war Wolfenbüttel der klare Favorit, nachdem sie mit zwei Siegen in die laufende Spielzeit gestartet waren. Der LSK überließ den Gastgebern zunächst den Ballbesitz, mit dem der MTV kaum nennenswerte Räume bespielte. Stattdessen war es Malte Meyer, der eine Hereingabe von Marian Kunze zur verdienten Führung über die Linie drückte (26.).

Der Jubel war allerdings nur von kurzer Dauer, weil Wolfenbüttel nach einem ruhenden Ball antwortete. Der Eckball wurde von der Grundlinie nochmal scharf gemacht, sodass Blerian Halimi die Kugel am zweiten Pfosten dankend über die Linie drückte (31.). In der Folge bot sich den Lüneburgern durch Meyer sogar der Siegtreffer, doch der Landesliga-Torschützenkönig der Vorsaison scheiterte am Aluminium (49.).

Nach der Auftaktniederlage in Heeslingen scheinen die Lüneburger also wieder in der Oberliga angekommen zu sein. In der kommenden Woche (So., 31.08.2025, 15 Uhr) empfangen die Salzstädter Lupo-Martini Wolfsburg.