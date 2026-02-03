Erstes Masters - erstes Finale für den FV09 Schwalbach von Mike Engels · Heute, 00:14 Uhr · 0 Leser

– Foto: Jimmy Both

Der FV Schwalbach hat bei seinem ersten Auftritt auf dem Hallenmasters des Saarländischen Fußballverbands den zweiten Platz erreicht. Im Finale am vergangenen Sonntag musste man sich erst im Siebenmeterschießen dem FSV Jägersburg geschlagen geben. Gegen 10:30 Uhr bannte sich eine grün-weiße Invasion in der Landeshauptstadt an. Zwei Fanbusse voller Schwalbacher kamen an der Saarbrücker Saarlandhalle an. In der Halle bildete sich dann ein großer grün-weißer Block von der ersten bis zur letzten Reihe. Zum Einlauf der Mannschaften präsentierten die Fans eine Choreographie mit Fahnen und Bannern.

Das Team von Trainer Toni Jakic musste allerdings zunächst noch etwas Lehrgeld zahlen. Im ersten Gruppenspiel gegen den Konkurrenten aus der Saarlandliga, den FSV Jägersburg, geriet man 0:2 in Rückstand. Zwar gelang noch der zwischenzeitlich Anschluss, das Spiel ging aber 1:3 verloren. So stand Grün-Weiß im zweiten Spiel schon unter Druck. Doch gegen den FV Diefflen kam der FV09 nun richtig in Fahrt. Mit einem verdienten 4:1 gewann Schwalbach gegen den klassenhöheren Oberligisten. Auch die SG Lebach-Landsweiler aus der Verbandsliga im letzten Gruppenspiel wurde 4:1 geschlagen. So erreichte Schwalbach das Halbfinale. Dort wartete mit der Spvgg Quierschied ein weiterer Ligakonkurrent. In einem engen Spiel schoss Kevin Folz den FV 09 in Führung, Quierschied konnte aber kurz vor Abpfiff ausgleichen. In der Verlängerung bot sich das gleiche Bild. Lukas Latz brachte Schwalbach mit einem Schlenzer in Front. Mit der Schlusssirene glich Quierschied wieder aus. Nach langen Diskussionen unter den Schiedsrichtern zählte der Treffer. Im Siebenmeterschießen verschossen zunächst zwei Spieler auf beiden Seiten. Schließlich konnte FV09-Keeper Jan-Philipp Greff einen weiteren Versuch parieren und Marcel Boschet machte das Finale klar.